提升站位 强化担当！市检察院深入学习贯彻省第十一次党代会精神

近日，市检察院党组书记、检察长吴志军主持召开党组会，传达学习省第十一次党代会精神、全市领导干部会议精神，研究贯彻落实意见。吴志军强调，全市检察机关要认真学习贯彻省第十一次党代会精神，提升政治站位，强化使命担当，全力服务保障省党代会确定的目标任务。

近日，市检察院党组书记、检察长吴志军主持召开党组会，传达学习省第十一次党代会精神、全市领导干部会议精神，研究贯彻落实意见。吴志军强调，全市检察机关要认真学习贯彻省第十一次党代会精神，提升政治站位，强化使命担当，全力服务保障省党代会确定的目标任务。

会议指出，要充分认识重大意义，迅速掀起学习宣传贯彻的热潮。省第十一次党代会是在建党100周年的历史节点，开启全面建设社会主义现代化河南新征程的重要时刻召开的一次重要大会。认真学习贯彻会议精神，是当前和今后一个时期的重要政治任务。全市检察机关要把思想和行动统一到省第十一次党代会精神上来，牢牢把握会议精神，开展多种形式学习宣传，营造浓厚学习氛围。

会议强调，要全面准确领会省第十一次党代会核心要义。全市检察机关要准确领会省第十一次党代会的主题，深刻认识大会主题的政治考量、发展考量。要准确领会省第十次党代会以来取得的成就，不断增强干事创业的自信、自豪。要准确领会建设现代化河南“两个确保”的战略体系，自觉把检察工作放在大局中谋划考量、推进落实。要准确领会创新驱动发展的战略部署，把创新摆在发展的逻辑起点、高质量发展的核心位置，坚定不移走好创新引领发展之路。要准确领会省委对洛阳寄予的厚望，增强加快发展的紧迫感使命感责任感。要准确领会全面从严治党的鲜明信号，坚定不移的推动全面从严治党向纵深发展。

会议要求，要紧密结合实际，扎实做好服务保障工作。围绕服务创新引领驱动发展，结合检察办案实际，建立健全弘扬创新精神的载体平台，健全相关工作机制，营造激发创新活力，提升工作质效的浓厚氛围。围绕完整准确全面贯彻新发展理念，进一步解放思想，转变司法理念，把“少捕慎诉慎押”司法政策贯彻到办案全过程。围绕创造高品质生活，促进全体人民共同富裕，以人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的更高要求为目标，认真落实好“群众信访件件有回复”“一号检察建议”，扎实开展“我为群众办实事”活动，不断增强人民群众的幸福感获得感。围绕区域协同发展战略布局，充分发挥职能作用，为各地错位发展、特色发展、竞相发展提供精准有效服务。围绕服务乡村振兴战略，不断完善“杨来法”式检察联络员制度，广泛收集社情民意，积极有效的推动和参与乡村治理。

会议强调，要提振精神状态，扎实做好当前重点工作。要加快推进重点业务指标提升“百日攻坚”活动，不断提高业务质效。要落实好常态化疫情防控措施，确保防疫万无一失。要进一步深化党史学习教育和巩固拓展政法队伍教育整顿成果，锻造忠诚干净担当的检察队伍。要继续抓好机关文明单位创建工作，提升站位、凝聚共识，把洛阳检察机关打造成与副中心城市定位相匹配的模范机关。（通讯员/刘晗）