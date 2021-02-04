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宋朝宰相何其多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.11.08 08:46

　　都说唐朝名相多，其实宋朝更多。自打公元960年，洛阳汉子赵匡胤坐上龙椅、建立大宋王朝之后，宋朝就开始批量“生产”宰相，几个宰相同时上朝稀松平常。

　　有好事者统计，北宋和南宋延续300多年，共产生了137位宰相。

　　北宋东西两京所在的河南是贡献宰相的大省，共有21位河南籍宰相轮番登上宋朝政治舞台，“了却君王天下事，赢得生前身后名”。

　　西京洛阳是北宋河南府治所在地，很多有名气的宋朝宰相都是洛阳人。

　　“半部论语治天下”的赵普是洛阳人；赫赫有名的吕蒙正、富弼是洛阳人；妇孺皆知的司马光虽然不是洛阳人，却在洛阳隐居多年，编纂出了彪炳千秋的《资治通鉴》。

　　宰相、相国、丞相这几个词语经常被人混用，其实它们不太一样。

　　宰相，是我国古代辅助君王掌管国事的最高官员的泛称，并非具体的官名。宰，意为主宰、主管、主持；相，本义是看管、视察，引申义为辅助。

　　相国，是辅佐君王管理国事的首席大臣。丞相本是辅佐相国的，官位比相国低一级，不过，汉代往后，“相国”这个称呼逐渐消失，丞相堪比宰相。曹操身为丞相，挟天子以令诸侯，权倾朝野，比皇帝还风光。

　　不同朝代对最高官员的叫法不同，西周叫太宰，东周叫相国，汉末叫丞相，唐朝叫同平章事。

　　宋朝起初沿用唐朝旧制，以同平章事为相，后来改革官制，以左仆射兼门下侍郎、右仆射兼中书侍郎为相。

　　北宋张齐贤祖籍山东，后来举家迁居洛阳，著有《洛阳搢绅旧闻记》。他曾任兵部尚书、同平章事、吏部尚书，可称宰相。

　　与他同朝的向敏中，官任同平章事、左仆射，也是宰相。

　　相传张齐贤和向敏中曾为一个寡妇争风吃醋，双双被免去了相位。也有人说，张齐贤是酒醉后在朝堂上公然失礼被降职的，他被牵连进争妻丑闻是罢相之后的事儿。

　　反正宋朝宰相苗子多，免去这两个，还有后来者。谁行谁上位，不行别啰唆。(记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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