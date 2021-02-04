常言道“寡妇门前是非多”，在今天这条八卦旧闻里，却是寡妇门前“宰相”多。

常言道“寡妇门前是非多”，在今天这条八卦旧闻里，却是寡妇门前“宰相”多。

两名北宋宰相为了一个寡妇相互较劲儿，各出损招，结果鸡飞蛋打，双双被贬。

一桩再婚案，撂倒俩宰相，什么样的寡妇有如此魅力？这到底是爱情还是阴谋？让我们翻开史书，一窥究竟。

寡妇一心嫁宰相

洛阳和开封同属河洛地区，一个是北宋西京，一个是北宋东京，一有新闻，两地皆知。

这个故事发生在北宋东京开封，当年传得人尽皆知，就连写《宋史》的史官在记述此事时都像个八卦的狗仔。

绯闻女主角是一个姓柴的寡妇，男主角则是北宋宰相向敏中和张齐贤。张齐贤因为此事，被罢免相位贬到了洛阳。

《宋史》记载，柴寡妇是北宋高官薛惟吉的遗孀。

薛惟吉的父亲薛居正曾任北宋宰相，主持编撰经典史书《旧五代史》。据说，薛居正的大老婆强悍善妒，不能生育。薛居正对她又爱又怕，想再找个女人生孩子，奈何有贼心没贼胆。为了续香火，他收养了薛惟吉，视如己出，“爱之甚笃”。

薛惟吉成家后，生了俩儿子，一个叫薛安上，一个叫薛安民。后来，妻子去世，他便娶了柴氏。

柴氏和继子合不来，三天两头闹矛盾，而薛惟吉“御家无方”，家庭关系乱得像一团麻。

或许是老天爷不忍见薛惟吉操心受累，薛惟吉42岁那年意外去世，柴氏成了寡妇。

没多久，柴寡妇和继子薛安上就为争家产闹上了公堂。

柴寡妇状告薛安上勾结宰相向敏中变卖她老公的遗产。

薛安上状告柴寡妇私吞薛家财产，谋求改嫁。据薛安上爆料，他后妈想改嫁的男人不是寻常人，而是另一个宰相张齐贤。为了自抬身价，讨张宰相欢心，她霸占了薛惟吉的所有遗产当嫁妆。

这可就麻烦了，本以为是个普通的民事诉讼，没想到牵扯到了宰相。此案关乎朝廷颜面，开封府不敢擅断，便上报宋真宗，让皇帝处置。

宰相吃醋惹官司

宋真宗不愿把事情闹大，派人私下审问柴寡妇。

柴寡妇大呼冤枉，百般辩解。她说，她和宰相张齐贤是正当恋爱，之所以打官司，是因为向敏中在背后捣鬼。她寡居后，向敏中相中了她，向她求婚，她拒绝了。向敏中怀恨在心，于是暗中支持她的继子找她麻烦。

她还说，她的继子是窝囊废、败家子，把薛家的钱挥霍光了，想把老宅卖了换钱，然而朝廷曾下诏禁止薛家子孙出售老宅。向敏中唯利是图，自恃位高权重，居然违抗皇命，私自压价买下宅子，变相霸占薛家资产。

问事儿的官员一听顿感头大：前朝宰相的儿媳与当朝两位宰相搅和到一起了，这咋整？琢磨来琢磨去，实在没法儿判案，皮球又被踢给了皇帝。

宋真宗也觉得头大，这都哪儿跟哪儿呀？天下女人那么多，两个宰相为啥偏偏看上了同一个寡妇？

皇帝亲自询问向敏中到底是啥情况。向敏中避重就轻，只说前不久他老婆才去世，他很伤心，根本没心思考虑续弦，“未尝求婚于柴”。

公说公有理，婆说婆有理。如果你是皇帝，你觉得谁有理？

原告被告一起揍

清官难断家务事。宋真宗本欲大事化小小事化了，按下此案，怎料柴寡妇不肯罢休，击鼓喊冤，非要让朝廷还她公道。

坊间八卦越传越离谱，什么宰相私生活混乱呀、高官贪污腐败仗势欺人呀……最后皇帝坐不住了，命御史台彻查此事。

向敏中买薛家老宅的契约被查了出来。与其不和的官员王嗣宗生怕场面不够热闹，借机揭发向敏中是个骗人精，嘴上说着不考虑再婚，其实早就在盘算续弦了。他看中了前朝(宋太祖赵匡胤时期)驸马爷——洛阳人王承衍的妹妹王氏，已经商量好了要结婚，只是还没下聘礼而已。

宋真宗询问王氏，得知确有此事，不由得大为光火：这向敏中一肚子鬼心眼，对朕也没一句实话呀！他说他没向柴寡妇求婚，恐怕不可信。

皇帝把向敏中骂了一顿，罢免了他的相位。

事情到这儿还没结束，调查发现，柴寡妇私藏了一大笔财产，她坚持状告薛安上和向敏中，是张齐贤的儿子在背后指使。用脚指头想想也知道，在幕后为柴寡妇出谋划策撑腰做主的，想必正是张齐贤。

最后，柴寡妇不但被罚款，还要吐出她私藏的那笔钱赎回薛家老宅。薛安上也受到了处罚。张齐贤则被罢免相位，分管西京洛阳。

其实，北宋妇女离婚改嫁很普遍，女词人李清照就曾为了保全婚前财产，把再婚丈夫张汝舟告上公堂。

柴寡妇想嫁宰相无可厚非，只是事关金钱与权力，两个宰相为她争红了眼，剧情太狗血，皇帝也难护短。

这事儿，洛阳理学家程颐看得最清楚。他一针见血地指出，两名宰相争娶寡妇，无非“为其有十万囊橐故也”——他们想要的不是寡妇，而是她手中的钱。（记者 张丽娜）