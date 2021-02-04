洛阳交通运输系统转入应急状态

记者昨日从交通运输部门得知，全市交通运输系统已转入应急状态，对涉及我市客运车辆等方面加大疫情防控力度。

记者昨日从交通运输部门得知，全市交通运输系统已转入应急状态，对涉及我市客运车辆等方面加大疫情防控力度。

近日，据孟津有关部门通报，10月31日，荥阳市一名核酸检测阳性感染者的密接者在我市乘坐998路城际公交。昨日，记者从相关渠道得知，目前，该线路涉及车辆已全面消毒封存，司机已在吉利汽车西站隔离并接受核酸检测。

昨日，全市交通运输系统迅速转入应急状态，严格执行24小时值班值守制度，实行“日报告”“零报告”；做好人员、大型活动管控工作；组织协调10辆公交车、10辆客车、30辆货车(半挂)作为应急运力。

客运方面，除了停发开往中高风险地区客运车辆，全市客运、城市公交、轨道交通、城乡公交、出租车、网约车等的经营企业和客运场站按照《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控分区分级防控指南(第五版)》要求，加强消杀和查验工作，严格落实戴口罩、测体温、查验健康码等常态化疫情防控措施；加强客运场站和交通运输工具垃圾处理、人员闭环管理等措施，加强从业人员自身防护。

货运方面，各运输企业全面加强进出中高风险地区运输车辆风险管理，驾驶人员实行防控闭环管理，确保从业人员身体健康；严格落实防疫规定，严禁将不符合防疫条件的车辆、设备、人员投入应急运输保障。冷链运输企业严把冷链运输关，严格执行从业人员防护、运输工具消毒及突发事件应急处置等规定。(记者 赵硕)