洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市疫情防控指挥部：收到疫情防控提醒短信者，须及时自查活动轨迹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.08 08:33

　　6日，我市通告荥阳市一核酸检测阳性感染者在洛活动轨迹，此后有市民收到相关提醒短信。有市民不理解“未进入涉疫商场，为啥会收到相关短信”，记者采访有关部门为您答疑。

　　6日，我市发布荥阳市一核酸检测阳性感染者在洛活动轨迹。当晚，市民田先生收到一则短信，落款为洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室。

　　记者注意到，这则短信中除了提到一外地11月5日新增本土确诊病例曾于2021年10月31日12：20至15：30在泉舜购物广场活动轨迹，还提醒“经大数据排查，您该时间段在泉舜购物广场附近活动；如果您该时间段在泉舜购物广场内活动，请第一时间如实向所在村(社区)或疫情防控部门上报活动轨迹，居家健康监测，并在3天内进行2次(间隔24小时以上)核酸检测。如故意隐瞒、谎报活动轨迹，将依照有关规定予以处罚”。

　　对此，田先生说，10月31日下午，他确实在泉舜购物广场附近，但当时只是从兴洛东街经过，在路边一家商店购物，未进入泉舜购物广场。无独有偶，泉舜购物广场附近一小区居民秦先生也收到同样短信。“当时明明在家中，为啥也会收到短信呢？”秦先生问。

　　记者从市疫情防控指挥部获悉，这其实是时空伴随现象。相关负责人介绍，我市当前正在开展进一步流调工作，利用大数据、“互联网+”等技术手段对相关人员进行筛查，如市民的电话号码和确诊病例的电话号码曾在同一时空网格(范围是800米×800米)共同停留过一段时间，那么市民将收到相关提醒短信。

　　“时空网格是固定的，如果确诊病例电话号码所在的时空网格面积大于泉舜购物广场，除了商场内人员，周边活动的居民也会收到相关提醒短信。”该负责人说，大数据只是起到筛查提醒作用，市民收到短信不必恐慌，按照短信提醒内容及时自查活动轨迹或及时报备即可。(记者 王博东)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    立冬首日 洛阳冬景迷人...
    立冬节气 寒潮来袭【多...
    洛阳市3-11岁人群开始...
    美成仙境！洛阳白云山...
    精彩热帖

    走近秋色

    牧归

    老城北大街

    从政坊黑天鹅秀恩爱
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605