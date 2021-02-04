洛阳市疫情防控指挥部：收到疫情防控提醒短信者，须及时自查活动轨迹

6日，我市通告荥阳市一核酸检测阳性感染者在洛活动轨迹，此后有市民收到相关提醒短信。有市民不理解“未进入涉疫商场，为啥会收到相关短信”，记者采访有关部门为您答疑。

6日，我市通告荥阳市一核酸检测阳性感染者在洛活动轨迹，此后有市民收到相关提醒短信。有市民不理解“未进入涉疫商场，为啥会收到相关短信”，记者采访有关部门为您答疑。

6日，我市发布荥阳市一核酸检测阳性感染者在洛活动轨迹。当晚，市民田先生收到一则短信，落款为洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室。

记者注意到，这则短信中除了提到一外地11月5日新增本土确诊病例曾于2021年10月31日12：20至15：30在泉舜购物广场活动轨迹，还提醒“经大数据排查，您该时间段在泉舜购物广场附近活动；如果您该时间段在泉舜购物广场内活动，请第一时间如实向所在村(社区)或疫情防控部门上报活动轨迹，居家健康监测，并在3天内进行2次(间隔24小时以上)核酸检测。如故意隐瞒、谎报活动轨迹，将依照有关规定予以处罚”。

对此，田先生说，10月31日下午，他确实在泉舜购物广场附近，但当时只是从兴洛东街经过，在路边一家商店购物，未进入泉舜购物广场。无独有偶，泉舜购物广场附近一小区居民秦先生也收到同样短信。“当时明明在家中，为啥也会收到短信呢？”秦先生问。

记者从市疫情防控指挥部获悉，这其实是时空伴随现象。相关负责人介绍，我市当前正在开展进一步流调工作，利用大数据、“互联网+”等技术手段对相关人员进行筛查，如市民的电话号码和确诊病例的电话号码曾在同一时空网格(范围是800米×800米)共同停留过一段时间，那么市民将收到相关提醒短信。

“时空网格是固定的，如果确诊病例电话号码所在的时空网格面积大于泉舜购物广场，除了商场内人员，周边活动的居民也会收到相关提醒短信。”该负责人说，大数据只是起到筛查提醒作用，市民收到短信不必恐慌，按照短信提醒内容及时自查活动轨迹或及时报备即可。(记者 王博东)