凝聚重振洛阳辉煌的青春力量——庆祝第22个中国记者节倡议书

今天，我们迎来了第22个中国记者节。当洛阳全面开启现代化建设新的征程，此时此刻，很多同行仍像往常一样，带着笔和镜头，奔波在工厂车间、乡间田野、项目一线，活跃在河洛大地的角角落落。在路上、在现场，这正是我们庆祝节日的首选打开方式。

脚下沾满泥土，心中沉淀真情。

今天，我们迎来了第22个中国记者节。当洛阳全面开启现代化建设新的征程，此时此刻，很多同行仍像往常一样，带着笔和镜头，奔波在工厂车间、乡间田野、项目一线，活跃在河洛大地的角角落落。在路上、在现场，这正是我们庆祝节日的首选打开方式。

“世界唯一不变的就是变化本身”，置身瞬息万变的移动互联时代，相信你我对这句话都深有感触。从曾经的报纸、广播、电视三分天下，到如今的网络媒体、移动媒体、社交媒体异军突起，媒体格局的加速演变，无时无刻不在提醒我们，互联网是新闻人必须挺进的主战场，作为新媒体“原住民”的青年人是我们必须争取的新受众，推进媒体融合是我们必须担起的大使命。

一年来，从决战脱贫攻坚的冲刺，到推动转型发展的实践，再到庆祝建党百年的激燃、抗击疫情汛情的奋战，这座城市的每次昂扬向上，河洛儿女的太多出彩瞬间，我们都不曾缺席。更难忘，当洛阳与全国全省一道梦圆全面小康，当青年友好型城市建设成为洛阳“城”长新方向，当市第十二次党代会标定重振洛阳辉煌的新坐标……在刷新历史的重要时刻，我们充分调动“报、网、端、微、屏”等全媒体资源，借势Vlog、H5、VR等新技术手段，以一件件青年喜闻乐见的融媒体产品，去“刷屏”、去“圈粉”，让“洛阳故事”更潮更鲜活，让“历史瞬间”永恒而生动。

时代的命题就是前进的方向，记者的荣光永远在前方。

站上历史的新起点，省第十一次党代会锚定“两个确保”，对洛阳副中心城市建设寄予更高期望，市第十二次党代会吹响了“坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”的新号角，洛阳到了大有可为的关键阶段，我们有了更加广阔的时代舞台。面临新形势新任务，把宣传思想文化工作的重点全面转向青年，这是时代赋予我们的新使命，更呼唤我们展现新担当。为此，我们倡议——

我们要把学习宣传贯彻省第十一次党代会和市第十二次党代会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，充分运用好传统媒体和新兴媒体，发挥好移动端传播作用，开展分众化传播，以生动、活泼、接地气的方式，全方位、多角度、立体式宣传阐释，迅速掀起舆论宣传热潮，更好引导广大干部群众读懂时代、读懂河南、读懂洛阳，为洛阳加快建强副中心汇聚强大正能量。

我们要把宣传报道的触角全面延伸向青年，深入研究青年，更好把握当代青年参与表达意愿强、注重圈层文化交往和垂直领域社交、偶像崇拜等特点，增强文字报道的可读性、电视报道的可视性、“两微一端”报道的互动性，推出更多面向青年、贴近青年、契合青年的融媒体产品，在洛阳创建青年友好型城市中彰显媒体担当。

我们要坚定践行“四力”、增强“四力”，深刻把握舆论环境、传播方式、社会结构、价值取向都发生深刻变化的时与势，持续推进媒体融合向纵深发展。特别是要强化互联网思维，深刻践行“移动端、视频化、交互性”的融合理念，坚持移动优先，推出更多视频化产品，用好公共平台，强化议题设置，通过交互传播实现宣传效果最大化。

“新闻人的初心，映照在与时代的同频共振。”

让我们紧跟时代步伐，以一篇篇有思想、有温度、有品质的新闻作品，讲好重振辉煌的洛阳故事；用一件件富有内涵、充满活力、潮味十足的融媒产品，把更多青年凝聚在党的旗帜下、吸引到洛阳来，凝聚重振洛阳辉煌的青春力量！

洛阳日报报业集团

洛阳广播电视台

2021年11月8日