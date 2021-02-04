青年记者 青春的城！洛阳日报报业集团庆祝第22个中国记者节特别报道【视频】

时光是成长的见证，节日是最美的路标。

编者按：时光是成长的见证，节日是最美的路标。

当城市在晨曦中苏醒，当烟火气在喧嚣中升腾，当流动的节奏在车水马龙中加快，当打拼的意义在繁忙岗位上彰显……11月5日0时至24时的整点，洛阳日报报业集团24路青年记者分兵出击，进医院、进学校、进企业、进机场、进乡村，把焦点对准那些平凡的瞬间，把镜头对准那些活力满满的脸庞，以“洛阳24小时”故事卷轴为主线，用24个细微而鲜活的“截面”串起“青春之城”昂扬向上的蓬勃朝气。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。今天，全市上下正深入学习贯彻省第十一次党代会、市第十二次党代会精神，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，致力打造青年友好型城市。在这样的“新长征”中，吸引青年、留住青年、成就青年，正是这座城市走向未来的希望所在，面向青年、关注青年、贴近青年，也是新闻人实现抱负与展现担当的努力方向所在。

在第22个中国记者节到来之际，洛阳日报报业集团特别推出“青年记者，青春的城”大型策划报道，突出移动端、视频化、交互性，充分调动“报、网、端、微、屏”等全媒体资源，以“文字+图片+视频”的融媒体产品组合，聚焦一个个普通的个体，展现一个个生动的画面，讲好一个个鲜活的故事，画好广大青年“热爱洛阳、建设洛阳”的同心圆，激荡起“建强副中心、形成增长极”的“青春力量”。

为青年人加把劲，为一座城鼓与呼，努力奔跑的新闻人，更青春！

路俊锋（左）在工作中

1:00

医院急诊科

1时，记者在市妇幼保健院看到，急诊科医师路俊锋正忙着为一名未满月的肺炎患儿诊断病情。因为是24小时工作制，截至记者采访时，38岁的路俊锋已经连续工作了17个小时。

“4日白天，我和同事出急诊去栾川、新安接危重症患儿了。24小时待命，全力保障患者健康，是我们医护人员的责任！”路俊锋说，当前正值疫情防控时期，她和同事将在一线与广大市民共守健康洛阳。(记者 王博东)