洛阳社会各界积极收看“洛阳客家文化——天下客家 根在河洛”人民网线上公开课

6日晚，我市各界积极收看人民网线上公开课“洛阳客家文化——天下客家根在河洛”。

6日晚，我市各界积极收看人民网线上公开课“洛阳客家文化——天下客家 根在河洛”。大家纷纷表示，客家文化传承弘扬了河洛文化、黄河文化，是传统文化和民族精神的高度体现，通过公开课了解了洛阳在客家文化形成中的标志性地位，增强了文化自信心和民族自豪感。

此次公开课邀请了洛阳客家文化研究会常务副会长、秘书长安锋和客家姑娘陈晓梦作为主讲人和嘉宾。年轻的陈晓梦一直无法理解祖父对故土的思念，她带着疑问来到洛阳客家之源纪念馆。在安锋的讲解下，她逐渐了解了客家人常说的“永怀河洛间，煌煌祖宗业”的含义，更深深爱上了洛阳这座城市。

“公开课这种形式可以更好地宣传客家文化，更符合年轻人的口味。洛阳当前正在积极打造青年友好型城市，希望这次公开课可以让更多年轻人尤其是客家年轻人关注洛阳、了解洛阳，来到客家祖源地，建设好全世界客家人共同的精神家园，为洛阳增添更多青春活力。”洛阳市侨联四级调研员陈红超说。

洛阳客家文化研究会会长姬铁成表示，近年来，为弘扬客家文化，洛阳积极打造“客家祖源地”文化品牌，举办了形式多样的各类活动。本次公开课从游客游览洛阳客家之源纪念馆的视角，采用对话的形式，形式新颖、构思巧妙，带领网友“云”上聆听了一段段跨越千年、感人至深的客家故事，让更多人领略了厚重的河洛文化与客家文化。