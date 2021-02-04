洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳社会各界积极收看“洛阳客家文化——天下客家 根在河洛”人民网线上公开课
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.08 08:28

　　6日晚，我市各界积极收看人民网线上公开课“洛阳客家文化——天下客家 根在河洛”。大家纷纷表示，客家文化传承弘扬了河洛文化、黄河文化，是传统文化和民族精神的高度体现，通过公开课了解了洛阳在客家文化形成中的标志性地位，增强了文化自信心和民族自豪感。

　　此次公开课邀请了洛阳客家文化研究会常务副会长、秘书长安锋和客家姑娘陈晓梦作为主讲人和嘉宾。年轻的陈晓梦一直无法理解祖父对故土的思念，她带着疑问来到洛阳客家之源纪念馆。在安锋的讲解下，她逐渐了解了客家人常说的“永怀河洛间，煌煌祖宗业”的含义，更深深爱上了洛阳这座城市。

　　“公开课这种形式可以更好地宣传客家文化，更符合年轻人的口味。洛阳当前正在积极打造青年友好型城市，希望这次公开课可以让更多年轻人尤其是客家年轻人关注洛阳、了解洛阳，来到客家祖源地，建设好全世界客家人共同的精神家园，为洛阳增添更多青春活力。”洛阳市侨联四级调研员陈红超说。

　　洛阳客家文化研究会会长姬铁成表示，近年来，为弘扬客家文化，洛阳积极打造“客家祖源地”文化品牌，举办了形式多样的各类活动。本次公开课从游客游览洛阳客家之源纪念馆的视角，采用对话的形式，形式新颖、构思巧妙，带领网友“云”上聆听了一段段跨越千年、感人至深的客家故事，让更多人领略了厚重的河洛文化与客家文化。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    立冬首日 洛阳冬景迷人...
    立冬节气 寒潮来袭【多...
    洛阳市3-11岁人群开始...
    美成仙境！洛阳白云山...
    精彩热帖

    走近秋色

    牧归

    老城北大街

    从政坊黑天鹅秀恩爱
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605