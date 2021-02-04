点赞！这项“洛阳方案”跻身“2021中国智能制造十大科技进展”

7日，洛报融媒记者从中国一拖获悉，在近日公示的“2021中国智能制造十大科技进展”中，由中国一拖牵头、洛阳智能农业装备研究院有限公司提供技术支持的“主粮生产作业全程无人化解决方案”顺利入围，系我国农机领域唯一入选项目。

7日，洛报融媒记者从中国一拖获悉，在近日公示的“2021中国智能制造十大科技进展”中，由中国一拖牵头、洛阳智能农业装备研究院有限公司提供技术支持的“主粮生产作业全程无人化解决方案”顺利入围，系我国农机领域唯一入选项目。

该方案针对当前我国主粮生产劳动力缺失、农机装备智能化水平低、机艺融合不充分、管理手段滞后等问题，充分利用大数据、物联网、人工智能和智能装备等技术，打通了数据与装备、农艺的关联，突破了农业装备无人驾驶、多机协同、任意曲线行驶控制和农具控制、全程机械化作业监测和作业大数据云服务等关键技术，创制了智能拖拉机、智能收获机、远程数据采集终端等系列产品，攻克了预定义调度区域衔接的协同规划技术，构建了基于大数据的全程无人化作业云平台。

在“主粮生产作业全程无人化解决方案”中，中国一拖联手洛阳智能农业装备研究院有限公司，率先在国内实现针对不同农艺、场景、作物进行全过程无人化示范作业，覆盖了主粮作物从种到收的全过程。同时，该方案可在大面积作业的场景下进行推广应用，对推动我国农业全程机械化、智能化，维护粮食安全有着十分重要意义。

自2017年起，中国科协智能制造学会联合体开始持续开展智能制造科技进展研究，通过遴选“中国智能制造十大科技进展”，充分展示我国在工业软件、智能制造平台与系统集成、机器人、高档数控机床、增材制造装备、智能成套装备等方面的最新科技成果。此次一同入围的还有“奋斗者”号全海深载人潜水器智能制造技术等。（洛报融媒记者 陈曦）