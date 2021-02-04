“第八届全国道德模范”李俊贤先进事迹引发热烈反响

日前，我国高性能燃料创始人之一、聚氨酯工业奠基者之一，中国工程院院士，著名化工合成专家，黎明化工研究设计院原院长、总工程师李俊贤获得第八届全国道德模荣誉称号，其对党忠诚的感人事迹和爱国报国的奉献精神在洛阳引发热烈反响。

日前，我国高性能燃料创始人之一、聚氨酯工业奠基者之一，中国工程院院士，著名化工合成专家，黎明化工研究设计院原院长、总工程师李俊贤获得第八届全国道德模荣誉称号，其对党忠诚的感人事迹和爱国报国的奉献精神在洛阳引发热烈反响。

从北京到青海再到洛阳，李俊贤院士始终以国家利益为重，为了加快国家重点工程建设，他顶着压力、冒着风险，以“誓将卫星送上天”的豪迈气概，出色完成了相关任务。

“从不谈困难，从不想自己，宁愿拼上命也要为国家争口气，这就是李俊贤院士，他是化工人的骄傲，是我们学习的榜样。”黎明院党委副书记马岩说，奉献、贡献、捐献是李俊贤院士的人生主线。

“作为一名化工人，我要把李俊贤院士‘对党忠诚、爱国报国；敢于创新、勇攀高峰；甘于奉献、勤奋严谨；淡泊名利、心怀高远’的优秀品质和崇高精神学习好、继承好、发扬好。深入贯彻落实省十一次党代会精神，投身国家创新高地建设，努力打造原创技术‘策源地’和现代产业链‘链长’，为谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章、为实现第二个百年奋斗目标贡献力量。”马岩说。

洛阳师范学院物理电子信息学院教授彭枫说，李俊贤院士用毕生努力实现了爱国之情、强国之志、报国之行的统一，为科研工作者树立了一座科技报国的精神丰碑。他被李俊贤院士的“大为”和“大爱”感动。

“作为高校教师，我要不忘初心，牢记使命，争做“四有老师”。在教学中注重培养大学生的创新能力，体现好‘四有老师’的‘道德情操’和‘仁爱之心’。”彭枫说。

“李俊贤院士作为洛阳荣获全国道德模范称号的第一人。他身上体现的创新精神、科研精神、为国无私奉献的精神让我深受感动。”市中心医院骨科医生王超说，作为医疗卫生工作者，今后他将继续立足本职工作，全心全意为患者服务，用实际行动践行初心使命。

“不管做什么事都要从国家需求出发，这是第一位的。”清洛基地项目经理卢霄飞说，抛开个人荣誉和个人收益，全身心的投入国家和产业建设中，是一种幸福更是一种境界。作为年轻一辈科技工作者，“功成不必在我，功成一定有我”应该成为他们一生的追求。

“李俊贤院士踏实的工作态度，刻苦钻研的学习劲头，淡泊名利的高尚品质值得我们每一位大学生学习。”河南科技大学电气工程和自动化学院尹盼婷说，作为青年一代，她要努力学习科学文化知识，树立大胆探索未知领域的信心，勇于创新实践，积极服务和回报社会。

“李院士就是我要追的星。”涧西区武汉路街道武汉路社区党委书记张静兴奋地说，在艰苦的环境中默默付出几十年，在90岁高龄时捐赠积蓄300万元……她学习了李院士的感人事迹和崇高精神后，深受触动。李院士坚持工作68年，直到90岁才正式脱离工作岗位，这种敬业奉献、坚韧不拔的精神值得每一名年轻党员学习。

张静说，作为一名“85后”社区干部，她的工作虽然不像李院士那样意义重大，但建设“人民美好生活”，她必须做好这名“泥瓦匠”。她要从点点滴滴做起，在平凡的社区岗位上奉献自己的光和热，不忘初心，砥砺前行。(洛报融媒记者 贾臻 梁笑宇)