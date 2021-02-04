洛阳范围内，举报无证经营液化石油气最高可奖5万元

燃气安全关系到千家万户。为动员全社会共同参与打击无证经营液化石油气行为(简称“黑气”)，日前，洛阳市城市管理局联合市燃气协会开展“黑气”有奖举报活动。

燃气安全关系到千家万户。为动员全社会共同参与打击无证经营液化石油气行为(简称“黑气”)，日前，洛阳市城市管理局联合市燃气协会开展“黑气”有奖举报活动。

洛阳十分重视燃气安全工作，今年以来在全市范围内先后开展了城镇燃气安全隐患地毯式排查整治等多次专项行动，依法打击了一批燃气违法行为，促进了燃气经营市场健康发展。本次开展“黑气”有奖举报活动，是为了进一步发挥群众监督作用，压缩“黑气”经营者生存空间，减少燃气安全事故发生。

●举报范围

按照有奖举报方案，群众在洛阳市范围内发现以下违法行为均可举报：

1.未依法取得燃气经营许可证擅自从事瓶装液化石油气经营活动的；

2.利用机动车辆或其他运输工具作为储存场所定点或流动销售瓶装液化石油气的；

3.其他违法经营“黑气”的行为。

●奖励标准

举报人举报信息经洛阳市城市管理局燃气管理办公室核查属实的，由洛阳市燃气协会根据该案件涉及“黑气”实瓶(即充装有液化石油气的钢瓶)数量，给予相应奖励：

1.10瓶以下(含10瓶)，奖励200元到500元；

2.11瓶到50瓶，奖励500元到1000元；

3.51瓶到100瓶，奖励1000元到5000元；

4.100瓶以上，奖励10000元；

5.对涉“黑气”类刑事案件查处提供重要线索并经公安机关刑事立案的，视情况奖励10000元至20000元；有重大贡献，促使违法主体被人民法院判决为刑事犯罪的，追加一倍奖励，追加部分最高不超过50000元。

●举报方式

举报人可通过电话、来信、来访、电子邮件等方式向洛阳市城市管理局燃气管理办公室或洛阳市燃气协会举报。

举报热线：65507172；

受理举报邮箱：lysrqxh@126.com；

受理举报地址：市城市管理局燃气管理办公室或市燃气协会

洛阳市城市管理局工作人员表示，“黑气”有奖举报活动坚持权利与义务对等原则，举报人明确提出有奖举报的，须提供举报人真实姓名和有效联系方式。举报事项应客观真实，举报人须提供违法行为的详细地址、时间、相关图片证据等有价值的线索材料。为切实保护举报人的个人隐私，该局还要求参与该活动的有关工作人员全部签署保密协议。生活中，市民如果发现身边存在燃气安全隐患，也可通过12319热线等渠道举报。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)