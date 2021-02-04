仨人盗掘老宅下的古墓葬 漏网之鱼投案自首

新安县磁涧镇一荒废老宅内被人盗洞，究竟为了啥？原来，宅基地下面有宋代的古墓葬，遭仨盗墓贼盗掘，其中两人先后落网，最后一名犯罪嫌疑人顶不住压力，于近日主动投案自首。

新安县磁涧镇一荒废老宅内被人盗洞，究竟为了啥？原来，宅基地下面有宋代的古墓葬，遭仨盗墓贼盗掘，其中两人先后落网，最后一名犯罪嫌疑人顶不住压力，于近日主动投案自首。

此事得从去年7月上旬说起，当时新安县公安局磁涧派出所接到辖区群众报警称，其老宅内遭人盗掘。民警屈皓东与同事见到报警人杨雷(化名)得知，杨雷老家在磁涧镇某村，一家人早已搬至县城居住，老宅荒废多年。当日，杨雷回来摘樱桃，顺道去老宅看看，意外发现外门有被人挪动的痕迹，进到厨房发现有个盗洞，周边的土有被翻动的痕迹。他听长辈说过，宅基地下面有古墓葬，怀疑有人盗掘，遂拨打110报警。

“盗洞直径有七八十厘米，已被土回填了一部分。”屈皓东说，他们在现场未找到有价值的线索，走访周边村民，大家也没见到近期有可疑人员。后经当地文物保护部门邀请专家鉴定，被盗掘的古墓葬属于宋代。

屈皓东与同事调查了解，杨雷老家宅基地下有古墓葬一事几乎是公开的秘密，不少村民知情，判断是周边人作案。民警通过入户走访调查，加上利用大数据分析比对，附近村民仝某进入民警的视野。“仝某有犯罪前科，之前做过文玩买卖，具有重大作案嫌疑。”屈皓东说，待时机成熟，他们将仝某抓获，仝某对盗掘古墓葬的犯罪事实供认不讳。

仝某交代，他知道杨雷的老宅无人居住，想看看宅基地下面的古墓葬里有啥宝贝，自己没有探墓经验，便找来张某及其朋友江某。去年4月一天晚上，仨人携带铁锹等工具潜入老宅，对古墓葬实施盗掘，结果发现是空墓，没找到有价值的文物。

根据仝某交代，民警正准备对其同伙张某、江某实施抓捕，俩人已经听到风声潜逃。随后，民警将他们列为网上逃犯。此事也引起新安县公安局刑警大队重视。

今年10月21日，新安县公安局刑警大队一中队民警获得一条重要线索，张某租住在磁涧镇某地，他们赶到现场将张某抓获。

“我们给江某的家人做思想工作，让江某尽快投案自首。”屈皓东说，10月25日上午，江某顶不住压力，来到派出所投案自首。

目前，仝某已被判刑，张某和江某被刑事拘留。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 孟浩/图)