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他在洛阳潜心创新，用行动诠释青年担当【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.07 18:15
 

　　●青年小档案

　　姓名：周德刚

　　年龄：40岁

　　老家：河南安阳

　　工作岗位：国家兽用药品工程技术研究中心动物药品研究所副所长

　　●青年心声

　　这些年，我深切感受到洛阳在科技创新人才培育和引进上力度越来越大，在创新方面给予企业的支持越来越多，让我们对企业未来的创新发展充满信心。在今后的工作中，我将瞄准国际科技前沿、面向国家重大需求，坚定敢啃“硬骨头”、攻克“卡脖子”难题的信心，不断产出高质量的创新成果，为洛阳的发展增光添彩。近日，位于高新区的国家兽用药品工程技术研究中心一派繁忙。记者见到周德刚时，他正在实验室里研究新产品。

　　2008年，周德刚硕士毕业于中国农业大学基础兽医学专业，之后进入洛阳惠中兽药有限公司，从事兽药研发工作。

　　“选择来洛阳，是因为这里有更大的平台和更好的发展机遇。”周德刚说，当时，企业已组建了省级兽用药品工程技术研究中心，2009年，该研究中心成功升级为国家级兽用药品研发中心。在这里，他可以与我国兽药领域最前沿的研究“亲密接触”。

　　兽药产品研发涉及面广，不仅需要牢固的专业知识，更重在多实验摸索。周德刚从最基础的技术学起，经过两年多的刻苦钻研和摸索实践，他对兽药产品技术开发有了更深的认识，技术得到了长足的进步，从一个技术新人逐渐成长为企业的技术骨干。

　　“我国是畜禽养殖大国，但在兽药的研制和生产方面，欧美一些国家还处在垄断地位，但进口兽药价格昂贵，给养殖户带来成本压力。”周德刚说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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