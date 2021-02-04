女子非要塞给民警4000多元？背后故事有点暖

如果陌生人突然给你塞一沓钱，你接还是不接？洛阳民警就遇到这样的事儿，一外地女子走失来到洛阳，将随身携带的4000多元塞给民警表示感谢。最终，民警联系到她的家人将人接回。

如果陌生人突然给你塞一沓钱，你接还是不接？洛阳民警就遇到这样的事儿，一外地女子走失来到洛阳，将随身携带的4000多元塞给民警表示感谢。最终，民警联系到她的家人将人接回。

5日18时许，西工公安分局火车站派出所民警尤宇曾接到一起报警称，在洛阳火车站检票口处，有一名女子在附近徘徊不走。他与同事到达现场时，车站工作人员正做女子的工作，该女子五十多岁，身穿黑色羽绒服，未携带行李。工作人员告诉民警，该女子说要坐火车，但没带手机，无法出示健康码，交流发现该女子思维有点混乱。

民警询问该女子的姓名、家庭住址等信息，对方只说自己姓杨，其他信息说不出来，民警只好先将她带回派出所。“杨女士一天没吃饭了，我们给她买来热饭吃。”尤宇曾说，令人意外的是，杨女士突然从兜里掏出来一沓钱，共有4000多元，非要塞给他们表示感谢，他们在钱里找到了杨女士的身份证，这才知道对方是平顶山汝州人。在当地警方帮助下，他们辗转联系到杨女士的家人。

当日21时许，杨女士的家人赶到派出所。民警了解到，杨女士精神异常，当日早上，她在家人不知情的情况下，乘坐客车来到洛阳，家人找了一天没有找到。他们向民警表达谢意后，带着杨女士和那4000多元离开。(记者 魏巍 通讯员 张国锋)