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正式签约！洛阳文旅再添“新名片”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.07 16:55

　　站位城市，彰显品牌高度；文旅融合，赋能城市发展！6日下午，“历史鸣响未来朝向”——2021城市文旅发展论坛暨锦江酒店(中国区)云居品牌&卢舍小镇签约仪式在洛阳广播电视台2号演播厅举行，洛阳文旅再添“新名片”——“洛阳龙门石窟云居度假酒店”品牌正式亮相。

　　签约仪式现场

　　文旅发展，有容乃大。市第十二次党代会明确提出，要充分发掘利用洛阳厚重的历史文化资源，以文塑旅、以旅彰文，打造特色突出、以人为本、效益多元的文旅产业。本次活动不仅是深度聚焦文旅融合的行业盛会，也是落实市第十二次党代会关于文旅发展新要求的重要举措之一。

　　活动邀请洛阳师范学院国土与旅游学院院长程金龙、上海挖藕文化传播有限公司创始人王征等文旅行业专家，分别发表“文化和旅游融合创新发展”“打造文旅意义经济”主旨演讲，就文旅融合发展规律及路径、城市空间运营等方面，以城市视野解读文旅融合发展的新方向、新机遇、新项目，为我市文旅产业发展之路点亮“明灯”。

　　圆桌对话

　　文旅融合加快步伐，一线企业躬身入局。活动中，锦江酒店(中国区)云居品牌总裁CEO贺烜、上海挖藕文化传播有限公司创始人王征、河南沃特沃德实业公司执行董事汪忠山、洛阳广电明珠产业发展有限公司董事长王永治进行“圆桌对话”，深度探讨洛阳文旅产业发展趋势，畅谈“洛阳龙门石窟云居度假酒店”品牌初衷。贺烜表示，依托洛阳得天独厚的文化资源与源远流长的人文精神，“洛阳龙门石窟云居度假酒店”拥有更广阔的发展空间，将全面贯彻落实锦江酒店(中国区)云居品牌以“创新”为核心的发展理念，助力洛阳打造更具特色、更有影响力的文化旅游生态链。

　　洛阳龙门石窟云居度假酒店效果图

　　以传承东方人居文化、传播中国民俗文化为出发点，“洛阳龙门石窟云居度假酒店”深耕属地文化，向成为洛阳文旅“新地标”目标迈进。“作为卢舍小镇与锦江酒店(中国区)云居品牌携手打造的高端文旅酒店，‘洛阳龙门石窟云居度假酒店’不仅配套功能齐全，业态丰富，而且周边交通便利，未来将成为更多消费者的优良之选。”汪忠山说。（记者 谢钰旸/文 杨艺鹏/图）⑧
[ 责任编辑：崔利利 ]
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