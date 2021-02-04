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洛阳市少儿图书馆举办立冬亲子活动 带孩子感受节气之美【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.07 18:15

 

　　“北风潜入悄无声，未品浓秋已立冬。”今天立冬，下午3点，以立冬节气为主题的免费亲子活动，在洛阳市少儿图书馆内的国学馆和艺术空间举行，现场的小朋友和家长们通过多种形式了解到立冬的民间习俗。

　　此次活动由洛报融媒采集中心与洛阳市少儿图书馆联合举办。考虑到疫情防控等因素，现场采取了控制人数、座位间隔等措施。

　　在活动现场，洛阳市少儿图书馆的田甜老师给小朋友们生动讲解了立冬的节气知识。“立冬是冬季的开始，草木凋零，万物收藏，天气逐渐寒冷。”田甜老师介绍，古代将立冬分为三候，一候水始冰；二候地始冻；三候雉入大水为蜃。意思就是，一候时水面上开始结冰；二候时地面上出现冻土现象；到了三候，野鸡一类的大鸟不再活动，这也反映了古人对于天地之间生命循环往复，生生不息的一种认识。
　　随后，老师带小朋友通过认识树叶、叶痕，了解落叶的原理，教孩子们学会观察冬天的落叶，记录植物的季节变化。

　　在艺术空间里，老师带大家参观了“童眼看非遗”优秀美术作品展，让小朋友们对二十四节气、洛阳历史文化有了更深刻的了解。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 宁莉 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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