赞！洛阳博物馆这场云讲解入选全国优秀项目

7日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，2021年度全国文化遗产云传播精品项目评选结果揭晓，该博物馆的汉唐陶俑云讲解之“唐代柳凯夫妇墓出土骑乐俑”榜上有名。

7日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，2021年度全国文化遗产云传播精品项目评选结果揭晓，该博物馆的汉唐陶俑云讲解之“唐代柳凯夫妇墓出土骑乐俑”榜上有名。“全国文化遗产云传播精品征集推介活动”由中国电视艺术交流协会、中国文物报社主办，通过全国遴选、专家评审等环节，最终评选出云展示、云讲解、云讲解3大系列的“全国文化遗产云传播十佳项目”和“全国文化遗产云传播优秀项目”。

洛阳博物馆的汉唐陶俑云讲解之“唐代柳凯夫妇墓出土骑乐俑”荣获云讲解系列“全国文化遗产云传播优秀项目”，其通过网络视频讲解的形式，为观众讲述了唐代光州定城县令柳凯夫妇墓出土的十件骑马乐俑所蕴含的历史文化故事。

该项目的讲解员李晨飞介绍，这些骑马乐俑头戴黑色红沿风帽，身穿红色翻领窄袖袍、黑裤，足穿靴，所乘之马双耳前竖，低首，躯体肥壮，再现了唐代贵族仪仗出行时坐骑闻乐踏歌而行的精彩瞬间。这十件骑马乐俑，虽然在该墓葬100多件出土文物中只占有很小的比例，但他们在整个队列中却起着统领全队的灵魂作用，诠释出墓主人对人间生活的留恋和无限热爱。盛唐时期，洛阳流行的彩绘陶俑，记录了各种社会风尚习俗，透过这十件骑马乐俑，我们可以想见当时的大唐王朝正吟唱出乐声锵锵的盛世欢歌。

洛阳博物馆相关负责人表示，文化遗产“云传播”是推动中华传统文化融入人民生活的重要方式和途经，洛阳博物馆作为首批国家一级博物馆，将更好实践文化遗产和数字技术的融合，让大家通过网络看到多彩多元的中华文明。(记者 智慧 通讯员 魏薇 文/图)