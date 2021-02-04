洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

赞！洛阳博物馆这场云讲解入选全国优秀项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.07 18:15

　　7日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，2021年度全国文化遗产云传播精品项目评选结果揭晓，该博物馆的汉唐陶俑云讲解之“唐代柳凯夫妇墓出土骑乐俑”榜上有名。“全国文化遗产云传播精品征集推介活动”由中国电视艺术交流协会、中国文物报社主办，通过全国遴选、专家评审等环节，最终评选出云展示、云讲解、云讲解3大系列的“全国文化遗产云传播十佳项目”和“全国文化遗产云传播优秀项目”。

　　洛阳博物馆的汉唐陶俑云讲解之“唐代柳凯夫妇墓出土骑乐俑”荣获云讲解系列“全国文化遗产云传播优秀项目”，其通过网络视频讲解的形式，为观众讲述了唐代光州定城县令柳凯夫妇墓出土的十件骑马乐俑所蕴含的历史文化故事。

　　该项目的讲解员李晨飞介绍，这些骑马乐俑头戴黑色红沿风帽，身穿红色翻领窄袖袍、黑裤，足穿靴，所乘之马双耳前竖，低首，躯体肥壮，再现了唐代贵族仪仗出行时坐骑闻乐踏歌而行的精彩瞬间。这十件骑马乐俑，虽然在该墓葬100多件出土文物中只占有很小的比例，但他们在整个队列中却起着统领全队的灵魂作用，诠释出墓主人对人间生活的留恋和无限热爱。盛唐时期，洛阳流行的彩绘陶俑，记录了各种社会风尚习俗，透过这十件骑马乐俑，我们可以想见当时的大唐王朝正吟唱出乐声锵锵的盛世欢歌。

　　洛阳博物馆相关负责人表示，文化遗产“云传播”是推动中华传统文化融入人民生活的重要方式和途经，洛阳博物馆作为首批国家一级博物馆，将更好实践文化遗产和数字技术的融合，让大家通过网络看到多彩多元的中华文明。(记者 智慧 通讯员 魏薇 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    这张“背影”照火了 ...
    洛阳师院应急献血实行...
    洛阳综合保税区：加快...
    精彩热帖

    几分秋色 几份采撷

    又是一年秋意晚

    秋叶书香

    额尔古纳湿地
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605