郑州第23号确诊病例及其密接者在洛活动轨迹公布

11月7日，洛报融媒记者从市疾控中心获悉，11月6日接到疫情通报，郑州第23号确诊病例蒋XX曾于10月31日在洛活动，我市迅速开展流行病学调查和疫情处置工作。

11月7日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，11月6日接到疫情通报，郑州第23号确诊病例蒋XX曾于10月31日在洛活动，洛阳市迅速开展流行病学调查和疫情处置工作。截至11月7日9时，洛阳市已排查到密接35人，次密接419人，所有密接、次密接全部进行集中隔离，已进行二轮核酸检测，结果均为阴性；已采集涉疫人员样品3348份，环境样品45份，全部阴性，所有涉疫场所全部进行终末消毒。现将确诊病例及部分密接在洛活动轨迹公布如下：

一、确诊病例活动轨迹

10月31日乘自驾车从荥阳贾峪镇出发前往洛阳，10：42从二广高速关林站下高速，11：00抵达宜人路某公寓，乘坐电梯期间全程佩戴口罩，电梯无同乘人员；

12：24乘自驾车到泉舜购物广场，将车停在室外停车场，从西北门进泉舜购物广场，步行乘坐直达三楼扶梯转至四楼扶梯到达商场四楼，全程戴口罩；

12：40在比呐食手打虾滑店购买虾滑；

12：41-14：40到百岁鱼火锅吃饭(吃饭期间14：00对面头号玩家游戏厅玩耍时长约18分钟)，期间未戴口罩；

14：50就餐结束，原路扶梯至泉舜购物广场一楼汉堡王买汉堡，全程佩戴口罩；

15：00泉舜购物广场东北门出，乘自驾车前往宜人路某公寓送人，15：25到达，未下车，15：32自二广高速关林站上高速返回荥阳。

二、密切接触者活动轨迹

密接张某某、徐某某1、徐某某2

10月31日12时24分至15时25分与确诊病例蒋XX活动轨迹相同；

10月31日，15时26分-16时20分在宜人路某公寓；

16时20分离开宜人路某公寓，17：30从太康东路到龙门公路客运服务中心网约车(司机已落实管控)；19：00洛阳—吉利998公交车(司机已落实管控)；

张某某11月1日14：25到吉利吉金恒商贸店购物，14：29大港北路上艺图文；11月2日12：14、14：25双苑社区菜鸟驿站；20：10吉利世纪广场；

徐某某1、徐某某2于11月1-3日吉利开元小学上学；

11月3日因荥阳疫情作为重点人员落实管控，11月6日凌晨转运至孟津集中隔离点。

密接徐某某3：

10月31日11时至15时25分与确诊病例蒋XX活动轨迹相同；

11月1-3日到开元大道某单位正常上班，居住宜人路某公寓，往返骑电动车，佩戴口罩；

11月1日18：30-19：00市府东街某食堂超市购物，佩戴口罩；

11月4日14：15宝龙城市广场A栋自我隔离，16：00河科大一附院新区医院进行核酸检测(结果阴性)，佩戴口罩；

11月5日12：30中油家园成功苑自我隔离

11月6日凌晨转运至洛龙区集中隔离点。

密接蒋某某：

10月31日11时至15时25分与确诊病例蒋XX活动轨迹相同；

11月1日15：30-16：10大张超市关林店购物，全程佩戴口罩；

11月2日15时定鼎门街家外家超市购物，全程佩戴口罩；

11月1-3日，与密接徐某某3在宜人路某公寓共同居住；

11月4-5日，在宜人路某公寓自我隔离；

11月6日凌晨转运至洛龙区集中隔离点。

（记者 王博东 通讯员 梁秀梅）