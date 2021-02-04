洛阳萌娃申请出战！“烟头不落地，洛阳更美丽”活动仍在进行【视频】

“阿姨，这是我捡的烟头，我想换一块香皂。”7日上午，武汉路社区党群活动中心迎来了一批特殊的“小客人”，排在队伍最前面的是5岁的陈晨，他在奶奶的陪同下，手拿自己近些天利用课余时间在路边捡到的500多个烟头，奶声奶气地对工作人员说道。

“阿姨，这是我捡的烟头，我想换一块香皂。”7日上午，武汉路社区党群活动中心迎来了一批特殊的“小客人”，排在队伍最前面的是5岁的陈晨，他在奶奶的陪同下，手拿自己近些天利用课余时间在路边捡到的500多个烟头，奶声奶气地对工作人员说道。

在陈晨的后面，是6岁的社区小居民李恬橙和张子明。

李恬橙告诉洛报融媒记者，在得知捡烟头兑奖品这个活动后，在妈妈们的组织下，他们几个平日里的小伙伴儿就加入到了文明环保的队伍中，在课余时间随社区里的爷爷奶奶们一起走上街头、捡拾烟头。

“我明天还捡！”在拿到靠自己的劳动兑换来的奖品后，张子明兴奋地蹦蹦跳跳，“我要把奖品带回家送给妈妈。”

文明是一座城市最美的底色，为进一步提升洛阳市民文明素质和环保意识，大力倡导文明健康的生活方式，10月30日起，洛阳市各个城区落实开展“烟头不落地，洛阳更美丽”捡烟头及烟头兑奖活动，活动预计到12月31日结束。

目前，洛阳市在各个城区都设置有烟头兑换点，烟头50个起兑，上不封顶且不限次数。香皂、洗洁精、酒精、口罩、指甲刀和雨伞，各个社区所设置的奖品也各有不同。(记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 彭梦蝶)