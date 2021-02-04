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预警升级！洛阳市气象台发布大风橙色预警 河南省气象台发布道路结冰黄色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.07 08:40

　　洛阳市气象台11月6日23时30分发布大风橙色预警信号：预计未来6小时内，我市伊滨区、新安、孟津、宜阳、伊川等地部分地区将出现10级左右西北风，阵风11级以上，请加强防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门按照职责做好防大风应急工作；

　　2.房屋抗风能力较弱的中小学校和单位应当停课、停业，人员减少外出；

　　3.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；

　　4.切断危险电源，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；

　　5.机场、铁路、高速公路、水上交通等单位应当采取保障交通安全的措施，有关部门和单位注意森林、草原等防火。

　　河南省气象台11月6日23时40分发布道路结冰黄色预警：预计未来24小时内，济源、三门峡、洛阳、平顶山、安阳、濮阳、鹤壁七地市和郑州、许昌两地区西部及南阳地区北部部分地区将出现路表温度低于0℃，对交通有较大影响的道路结冰。请注意防范。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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