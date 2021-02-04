阵风10到11级！洛阳市气象台发布大风黄色预警

今年下半年最强寒潮来袭！

今年下半年最强寒潮来袭！ 今年下半年最强寒潮来袭！ 河南省气象台11月6日22时30分继续发布大风橙色预警：预计未来6小时内，三门峡、洛阳、济源、焦作、平顶山、南阳六地市和郑州、许昌两地区西部大部将出现9到10级大风，部分地市阵风11到12级。请注意防范。 洛阳市气象台11月6日18时20分发布大风黄色预警信号：预计未来12小时内，我市主城区、孟津、偃师、新安、洛宁、宜阳、伊川、嵩县、汝阳等地区将出现8级左右西北风，阵风10到11级，请加强防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作； 2.停止露天活动和高空等户外危险作业，危险地带人员和危房居民尽量转到避风场所避风； 3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞； 4.切断户外危险电源，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资； 5.机场、高速公路等单位应当采取保障交通安全的措施，有关部门和单位注意森林等防火。 来看看最新的天气预报。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受高空槽和强冷空气影响，预计： 今天(6日)夜里阴天有小到中雨，西南部转雨夹雪或中雪，高海拔山区局地有大到暴雪； 明天(7日)白天多云到晴天，西北风6级左右，阵风8～10级，气温0℃到7℃。 明天(7日)夜里到后天(8日)白天，全区晴天间多云，西北风4～5级，栾川最低气温-8℃，其他县区气温-3℃到9℃。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞)