加油充电！洛阳市乡村振兴培训班开班

6日，洛阳市乡村振兴培训班在伏牛山乡村振兴人才教育中心开班。

6日，洛阳市乡村振兴培训班在伏牛山乡村振兴人才教育中心开班。

此次培训是洛阳市委着眼提升县乡党员干部能力素质、全面推进乡村振兴战略落地见效开展的一次重要培训，旨在深入学习领会习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，贯彻落实中央农村工作会议精神、省市党代会精神和全市乡村振兴工作会议部署要求，围绕乡村振兴“151”工作部署，通过理论辅导、实操培训、座谈交流等形式，学习借鉴先进地区乡村振兴先进经验，促进全市县乡关键岗位领导干部思维理念、工作方法提升，以学促做、知行合一，奋力开创乡村振兴新局面。

此次培训由市委农办、市委组织部联合相关部门共同举行，分两期进行。今天开班的首期培训为期2天。课程安排设置了“深入贯彻落实‘151’工作部署”“金融服务乡村振兴”“乡村旅游的迭代与产业化发展”“开展‘三变’改革”等主题，邀请金融机构、乡村运营商和专家学者代表等进行专题授课。

针对培训重点内容，参加培训的学员还将围绕市委“151”工作部署重点任务进行讨论，对推动工作落实中产生的难点痛点和先进经验进行交流研讨，切实在学思践悟中提升抓工作抓落实的本领，奋力开创新时代洛阳“三农”工作新局面。（记者 白云飞 文/图 通讯员 王勇）