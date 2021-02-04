一男子以帮忙购买经适房为幌子 诈骗他人100余万元被刑事拘留

一男子谎称认识房管局的领导，能买经适房，为骗取受害人信任，该男子还实地踩点绘制户型图……近日，记者从市公安局高新分局了解到，该男子共诈骗10余人，诈骗金额超过100万元。

一男子谎称认识房管局的领导，能买经适房，为骗取受害人信任，该男子还实地踩点绘制户型图……近日，记者从市公安局高新分局了解到，该男子共诈骗10余人，诈骗金额超过100万元。

11月2日，高新分局瀛洲派出所孙旗屯工作站接到辖区一焦姓男子报警称，他被同事符某骗走了5万元。

原来，2020年10月的一天，符某在和焦某闲聊时，称自己认识房管局的领导，可以帮忙购买经适房。说者无意，听者有心。正打算买房的焦某信以为真，便给了符某5万元用于疏通所谓的“关系”。

等了几个月，焦某没等来购买经适房的消息，便去询问符某，符某却屡屡推脱，甚至拒而不见。“焦某说他的三四个同事都被符某骗了。”民警介绍，他们接到报警后，立即寻找符某了解情况。

今年10月21日，符某被警方控制。符某交代，2020年五六月，他在微信朋友圈看到有人发“买经适房、公租房找我”之类的信息后，便起了歪心思。他以前干过房产销售，知道购买经适房相关流程，随即决定以“有门路”买经适房为幌子，骗取受害人的“手续费”。

民警了解到，符某为了让受害人相信自己，做足了“功课”。他曾多次到某经适房小区实地查看，通过看楼道平面图绘制户型图，还特地找没有入住的房屋，对外宣传可以买到现房，和受害人签订所谓的“购买协议”，以此消除受害人疑虑。

在行骗过程中，到约定时间无法兑现房产时，符某就编造理由拖延，实在拖延不下去，就用新骗到的钱偿还受害人。符某骗来的钱，大部分用于购车等个人消费，甚至在一款网络游戏上充值30余万元。

目前，符某因诈骗罪被高新分局依法刑事拘留，案件还在进一步侦办。（记者 申利超 通讯员 苏毓亮）