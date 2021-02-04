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洛阳所有学科类培训机构年底前将完成“营转非”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.06 09:13

　　为深入推进“双减”工作，我市日前召开校外培训机构专项治理工作会议。今年年底前，我市所有学科类培训机构将完成“营转非”。

　　【关键词】压减数量

　　“根据教育部最新监测数据显示，全国线下学科类培训机构的压减率已经超过40%。”市教育局相关负责人说，按照“双减”相关要求——

　　●各地均不再审批新的面向小学生、初中生的学科类校外培训机构。

　　●现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。

　　●明确要求“营改非”行政审批及法人登记工作必须在今年年底前完成。

　　根据我市校外培训机构专项治理工作推进时间表，今年年底前，各县区将采取有效措施，倒排工期，加快推进“营改非”工作；教育、市场监管、民政部门将设立“绿色通道”，推进现有机构法人顺利平稳登记为非营利性机构法人。

　　【关键词】分类管理

　　在对不同类型校外培训机构的管理上，会议也作出进一步明确——

　　●对现有有证机构，将按照我省校外培训机构设置标准再次审核，并依法依规采取停、改、整等办法分类处理。

　　●对无证校外培训机构，要坚决取缔，动态清零。

　　●对不合标准的校外培训机构，相关部门将及时下达整改意见。

　　●对整改后仍不达标的，要依法吊销办学许可证。

　　●此外，要依法依规严肃查处不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利的培训机构。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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