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考生注意！2022年高考网上报名10日9时开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.06 09:09

　　昨日，省招办发布通知，我省2022年普通高招网上报名将于11月10日9时开始。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，提前准备好相关证件，以免耽误报名。

　　网上报名与现场确认相结合，网上报名10日9时开始

　　高冰南介绍，所有参加2022年高考以及提前单独招生(含保送生，强基计划，少年班，高水平艺术团、运动队，运动训练、武术与民族传统体育专业单招，高职单招，职教师资单招，盲聋哑残疾生单招等)的考生，均须在规定时间内参加全省统一组织的报名。

　　我省普通高校招生报名，实行网上报名与现场确认相结合的办法。考生须按要求完成信息采集和确认并通过审核，高考报名才能有效。

　　●网上报名

　　艺术类网上报名时间为11月10日9时至15日17时。

　　非艺术类网上报名时间为11月10日9时至25日17时。

　　考生须在上述规定时间内，登录省招办网站，进入“河南省普通高校招生考生服务平台”，认真阅读报名要求、考生诚信承诺书和疫情防控承诺书，按要求如实填写基本信息。

　　●现场确认

　　网上报名后，考生须向学校或招生考试机构直属报名点交验报名所需证件，审核通过后，现场照相、采集指纹和身份证信息。

　　根据省招办要求，学校报名点只接受具有本校正式学籍的应届毕业生报名，不得接受其他考生报名；直属报名点一般应设在市或县级招生考试机构服务大厅，负责当地户籍的往届生等社会考生的报名。

　　我市现场确认时间、报名点等具体安排，市招办确定后，将第一时间通过本报发布，敬请关注。

　　报名开始前，及早准备好相关证件

　　去哪里进行高考报名 需要提供什么手续

　　高冰南进行解答

　　●我省户籍的普通高中应届毕业生

　　报名地点：由学校统一组织在学籍所在地报名；由于借读等造成就读学校与学籍所在学校不一致的，须在学籍所在学校报名。

　　报名手续：考生须提供本人身份证、户口簿。

　　●我省户籍的中等职业学校(含普通中专、职业高中、职业中专、成人中专、技工学校)应届毕业生

　　报名地点：在学籍所在学校或学籍所在地招生考试机构直属报名点报名。

　　报名手续：考生须提供本人身份证、户口簿，考生所在学校统一提供的经学籍主管部门审核盖章的学籍证明。

　　●我省户籍的往届普通高中和中职学校毕业生，以及其他同等学力的社会考生(含退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民、企业员工、基层农技人员、村“两委”干部等群体)

　　报名地点：在户籍所在地招生考试机构直属报名点报名。

　　报名手续：考生须提供本人身份证、户口簿、学历证明(普通高中、中等职业学校毕业证或同等学力证明)。

　　●户籍在我省，但在外省就读、学籍在外省的应届毕业生

　　报名地点：此类考生，如在我省报考，须在户籍所在地招生考试机构直属报名点报名。

　　报名手续：考生须提供本人身份证、户口簿、就读学校所在地学籍管理部门出具的学籍证明和档案资料等。

　　●在我省就业的外省户籍人员的子女

　　报名地点：随学籍所在学校参加报名(须符合父母一方有合法职业和稳定住所，考生是普通高中或中等职业学校应届毕业生，并具有当地学校正式学籍等条件)。考生不得在“流入”和“流出”两地同时参加高考报名。

　　报名手续：考生须提供本人身份证、户口簿，以及父母双方身份证、户口簿、父母一方在报名所在地的居住证。特别提醒此类考生，在网上报名的同时，通过“河南省普通高校招生考生服务平台”，进入“资格条件申报”页面，进行申报。

　　●在我省就读的台湾省籍考生

　　报名地点：随学籍所在学校报名。

　　报名手续：考生须提供河南省人民政府台湾事务办公室出具的证明、考生本人的台湾居民往来大陆通行证和相应的户口簿。

　　●在河南定居并具备报名资格的外国人

　　报名地点：在定居地县区招生考试机构直属报名点报名。

　　报名手续：考生须提供河南省公安机关签发的“中华人民共和国外国人永久居留身份证”。

　　●在我省实际就读，取得高校少年班(中国科学技术大学、东南大学、西安交通大学)、数学英才班、数学领军计划(清华大学、北京大学)招生等报考资格的非高三毕业生

　　报名地点：在中学学籍地报名，只能报考给予资格的高校。

　　报名手续：考生须提供招生院校出具的准考手续、本人身份证、户口簿。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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