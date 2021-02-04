厉害了！洛阳警方交出“亮剑”百日会战首张“成绩单”

28个高发案社区实现发案量下降20%以上，侵财警情环比下降10.7%、同比下降20%……今日下午，洛阳市公安局召开全市公安机关秋冬打击整治“亮剑”百日会战(以下简称“百日会战”)讲评会，会上通报了“百日会战”第一阶段战果，并向立功受奖先进个人和集体代表进行颁奖。

28个高发案社区实现发案量下降20%以上，侵财警情环比下降10.7%、同比下降20%……今日下午，洛阳市公安局召开全市公安机关秋冬打击整治“亮剑”百日会战(以下简称“百日会战”)讲评会，会上通报了“百日会战”第一阶段战果，并向立功受奖先进个人和集体代表进行颁奖。

“洛阳公安要保持锲而不舍、连续奋战的精神状态，实现严厉打击让犯罪分子无处遁形、精准整治使风险隐患见底清零、优化服务为市场主体营造环境、激励约束促纪律作风‘严高快实’的目标，高质量守护好全市政治安全、社会安定、人民安宁。”洛阳市副市长、公安局局长张武清在讲评会上强调。

“片区”整合战力 助推打击提质增效

涉盗抢骗打击数量上升1.9倍、涉黄赌打击数量上升2.98倍、涉电诈打击数量上升3.67倍、涉毒违法犯罪打击数量上升4.52倍……这组数据，是洛阳警方10月份打击犯罪数量与前九个月平均值的对比。数据的明显提升，得益于洛阳警方片区攻坚效应的凸显。

“百日会战”期间，我市公安机关将17个城市区分局、县局划分为五大片区，由市局党委班子成员担任指挥长，统筹片区案源、线索、警力等，使片区战力最大化。实践证明，片区这种“兵团”作战模式，有效打破了警种壁垒、改变了各自为战的原始布局，激发了基层单位工作积极性。

据了解，洛阳警方将把这种战法推广到全局整体工作中，推动实施跨区域分析研判、合成作战，积极构建“局局合作”“片区联动”，资源共用、成果共享的新格局，努力实现集群打击、精准打击、深度打击，以攻坚能力提升带动打击效能全面提升。