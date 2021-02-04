洛阳市热力公司今年新增多个集中供热小区，看看有没有您家？

“今年终于可以享受到集中供热了，多亏了办事处和市热力公司帮忙！”近日，5日，家住涧西区南昌路八号街坊的市民刘女士兴奋地告诉记者。南昌路八号街坊是个老居民区，有24栋居民楼，约1000户居民，其中有很多老人。该小区以前没有通暖气，居民用暖意愿很高，但由于没有物业公司管理，用暖问题一直没有得到解决。

“今年终于可以享受到集中供热了，多亏了办事处和市热力公司帮忙！”近日，5日，家住涧西区南昌路八号街坊的市民刘女士兴奋地告诉记者。南昌路八号街坊是个老居民区，有24栋居民楼，约1000户居民，其中有很多老人。该小区以前没有通暖气，居民用暖意愿很高，但由于没有物业公司管理，用暖问题一直没有得到解决。

“今年，珠江路街道办事处的工作人员得知了我们用暖的意愿后，帮助我们和市热力公司联系，协调为我们开通暖气的事宜。”刘女士说。市热力公司的工作人员到小区实地查看发现，该小区内空间狭窄，换热站选址困难。在得知情况后，珠江路街道办事处工作人员又帮忙协调此事，在小区内为居民找到了合适的建站位置。

一切准备就绪，今年6月，市热力公司进场施工。“在施工的过程中，珠江路街道办事处的工作人员也为我们帮了很大的忙。”市热力公司相关负责人说，“他们帮我们在小区里协调了摆放建筑材料的空地，还协调居民挪动车位方便我们开挖施工，所以工程进展很顺利。”

市热力公司工作人员介绍，根据计划，南昌路八号街坊通暖工程将于12月中旬完工，届时，居民就可以用上暖气了。

此外，记者从市热力公司了解到，除南昌路八号街坊，今年市热力公司还新增了多个集中供热小区。部分新增集中供热小区名单如下，快来看看有没有您家——涧西区：胶鞋厂家属院，洛轴13号街坊13、16号楼，洛轴14号街坊20号楼，天津路邮电家属院，一职高家属院，南十街坊，兴隆花园东院，丽春路洛钼家属楼，珠江路物资局家属楼，东升二中家属院，洛铜25号院，恒顺园。

西工区：轴承保持器厂纱厂北家属院，玻璃厂路公路局家属院，九都路18号院，行署路11号院，健康西路9号院，嘉园小区。

老城区：民兴苑，商业储运公司家属院及周边，隋唐城小区，新生西街3号院，春都东路64号，教师新村，申泰丽景，融安佳苑。

瀍河区：郏褥市街68号院，唐城花园，公交四公司家属院。(记者 郭秩铭)