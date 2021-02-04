“洛阳客家文化——天下客家 根在河洛”线上公开课明晚开讲

5日，洛报融媒记者从洛阳市委宣传部获悉，为引导广大青年学生和社会各界人士学习传承中华优秀历史文化，增强民族自豪感和文化自信心，讲好洛阳故事，洛阳市委宣传部将于6日晚推出“洛阳客家文化——天下客家根在河洛”人民网线上公开课活动。

5日，洛报融媒记者从洛阳市委宣传部获悉，为引导广大青年学生和社会各界人士学习传承中华优秀历史文化，增强民族自豪感和文化自信心，讲好洛阳故事，洛阳市委宣传部将于6日晚推出“洛阳客家文化——天下客家 根在河洛”人民网线上公开课活动。

此次公开课邀请了洛阳客家文化研究会常务副会长、秘书长安锋和客家姑娘陈晓梦作为主讲人和嘉宾，从游客游览洛阳客家之源纪念馆的视角，以河洛文化的源远流长、客家先民的悲壮迁徙、客家文化的河洛遗风、谱牒匾额的祖源密码、寻根问祖的感人故事、今日洛阳的辉煌成就为主要展示内容，采用问答和对话的形式，带领网友云上聆听一段段跨越千年、感人至深的客家故事，领略厚重的河洛文化与客家文化。

公开课将于6日晚8点在“人民网+”客户端播出，大家可通过手机应用市场搜索“人民网+”客户端，或扫描二维码进行下载，下载之后打开“人民网+”客户端，无需注册登录，在课程开始前点击首页播出入口，进入播放页面即可观看。播出结束后，可随时打开“人民网+”客户端，在搜索栏输入“客家文化公开课”进行复看。

（记者 孙自豪 见习记者 吕百营）（二维码和海报图片由市委宣传部外宣办提供）