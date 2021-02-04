洛河上修了一座新水坝？记者求证：其实是临时围堰【视频】

近日，网传洛河上正在修建一座新水坝。昨日，记者求证得知，我市正在进行洛神浦橡胶坝铺盖及坝袋更新工程，所谓的“新水坝”，实际上是为配合工程而建的临时围堰，待工程结束后将被拆除。

近日，网传洛河上正在修建一座新水坝。昨日，记者求证得知，我市正在进行洛神浦橡胶坝铺盖及坝袋更新工程，所谓的“新水坝”，实际上是为配合工程而建的临时围堰，待工程结束后将被拆除。

这两天，一段标题为“咋回事？洛河出现一条‘神秘’大坝”的视频在网上热传。视频显示，洛河河道上施工正酣，一座尚未完工的沙土坝从洛河南岸一直延伸至河道中央，坝上有不少卡车在运输土方，几辆推土机正忙着平整路面。视频下方，有网友留言称，目测这座“新大坝”用不了多久就会跟对面合拢，很可能会取代原来的老橡胶坝。

昨日，记者在洛河南岸看到，这座“新水坝”位于洛河新街桥西侧的河道上，不远处就是建成多年的洛神浦橡胶坝。河道两侧也有大面积的施工区域，里面有不少施工人员及车辆。

“这不是在修新坝，而是在给洛神浦橡胶坝做‘大保养’。”负责施工的河南大河水利工程有限公司项目经理候晓告诉记者，正在实施的项目是洛神浦橡胶坝铺盖及坝袋更新工程，主要目的是对坝体进行防渗加固以及更换新坝袋。

“市民看到的‘新大坝’，其实是配合施工修建的临时砂砾石围堰，它的作用是阻隔河水进入施工区域，待工程结束后就会拆除。”该负责人说。

市河渠管理处相关负责人表示，洛河市区段河道现有11个橡胶坝，它们像汽车一样，除了要做常规的“小保养”，还需要定期进行一次“大保养”。洛神浦橡胶坝已经正常使用了19年，到了该做“大保养”的年限。

“该项目预计将在明年3月底完工，其间不会对洛河下游河道产生影响。”该负责人提醒，市民群众不要到施工区域进行围观，更不要在河道内逗留，以免发生意外。（记者 刘嘉仪 文/图/视频）