近日，洛报融媒记者从洛阳市妇联获悉，2021年度全国三八红旗手社会化推荐报名启动。

近日，洛报融媒记者从洛阳市妇联获悉，2021年度全国三八红旗手社会化推荐报名启动。

“全国三八红旗手”和“全国三八红旗集体”是全国妇联赋予我国优秀女性的最高荣誉。此项评选早在1960年就开始了。目前，全国已有数万名来自全国各地、各行各业的优秀女性获此荣誉。

那么今年的报名有哪些要注意的呢？记者带您了解详情。

问：报名时间是什么时候？

答：截至2021年12月15日24时。

问:通过什么方式报名？

答：本人自荐、他人举荐、单位推荐(以单位、集体、组织等名义进行推荐)。

问：什么条件可以报名呢？

答：1.年满18周岁的中华人民共和国女性公民。

2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。热爱党、热爱祖国、热爱社会主义，坚决拥护党的路线方针政策，模范遵守国家法律法规。

3.自觉践行社会主义核心价值观，具有“自尊、自信、自立、自强”精神，品德高尚、甘于奉献。

4.爱岗敬业、勇挑重担、奋发有为、锐意创新，在本职工作中创造出一流业绩、作出突出贡献。

5.获得过省(区、市)三八红旗手，或全国城乡妇女岗位建功先进个人，或其他省部级荣誉，优先考虑《全国评比达标表彰保留项目目录》所列其他省部级单位授予的称号和专业奖项，中央组织部、中央宣传部、中央文明办等推树的重大典型，以及在国家重大项目、突发事件、应急事件等急难险重任务中涌现出来的重大典型等。

6.职级为司局级以下(企事业单位中所担职务相当于司局级以下，不含司局级)。

7.未获得过全国三八红旗手称号。

问：如何申报呢？

答：参评人自行登录“全国三八红旗手信息管理系统”的社会化推荐平台(http://39.106.40.195:9090/login)，按要求填报相关信息，于2021年12月15日24：00前完成系统提交(逾期系统自动关闭)。

还在等什么！符合条件的你快快报名吧！

（记者 李冰 见习记者 吕百营 通讯员 董翠翠）