洛阳市党代会精神进机关、进企业、进车间、进班组

连日来，洛阳市总工会把宣传工作重点转移到宣传贯彻市第十二次党代会精神上来，成立学习贯彻市第十二次党代会精神宣讲团，下设7个宣讲组，特邀出席市党代会的21名基层职工党代表为宣讲成员，分赴各县区、各产业工会和直属单位开展专题宣讲，推动市党代会精神进机关、进企业、进车间、进班组。

连日来，洛阳市总工会把宣传工作重点转移到宣传贯彻市第十二次党代会精神上来，成立学习贯彻市第十二次党代会精神宣讲团，下设7个宣讲组，特邀出席市党代会的21名基层职工党代表为宣讲成员，分赴各县区、各产业工会和直属单位开展专题宣讲，推动市党代会精神进机关、进企业、进车间、进班组。

这21名党代表来自各行各业，有从事技术研发的工程师，也有在生产车间的一线工人。作为市党代会的亲历者，他们结合基层一线工作实际，以自身独特的视角和亲身经历分享学习党代会精神，用市党代会精神指导工作实践的心得和体会。

洛阳市第十二次党代会代表、祖孙三代接力守护抗日遇难师生墓71年的“中国好人”栾川县三强钼钨有限公司磨浮车间职工李红太说：“作为一名普通职工，能够参加市党代会，我感到使命光荣、责任重大，要认真学习领会大会报告，在自己的岗位上全力工作，为重振洛阳辉煌贡献职工力量！”

“把不简单变得简单就是创新，把简单做到极致就是工匠精神，这就是我对工匠精神的理解。”河洛工匠、中铝河南洛阳铝加工有限公司工程师孟军在分享中说，从一名普普通通的工人，成长为有色金属行业技术能手、河洛工匠、新安县拔尖人才、市党代会代表，一路走来的成长和发展离不开他对工匠精神的追求。“报告指出，要推动传统产业高端化、智能化发展，提升优质企业核心竞争力和辐射带动能力，这是工匠精神在新时代的要求，也是每一名产业工人职责所在。”

活动开展以来，各基层工会纷纷响应宣讲号召，深入班组、生产一线进行“面对面”宣讲，用市党代会代表的亲身经历和职工群众听得懂、听得进，贴地气、易接受的语言进行宣讲，让宣讲既有高度，又有温度。

宣讲活动自10月20日启动以来，已开展宣讲26场，覆盖各级工会干部、职工群众3000余人。通过主要领导带头讲、分管领导主要讲、职工代表重点讲、基层工会深入讲等全方位、多层次、广覆盖的宣讲方式，推动市党代会精神在职工群众中落地生根，见实见效，在全市职工群众中掀起学习会议精神热潮。(记者 李冰 通讯员 张宝权 任旭东 文/图)