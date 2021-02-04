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注意防范！河南将迎下半年以来最强寒潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 17:43

　　河南省气象台11月5日15时15分发布寒潮蓝色预警：预计8日全省大部分地区最低温度较6日将下降12到14℃，西部山区局部14到16℃；8日凌晨全省最低温度西部山区零下10到零下8℃，北部零下2到0℃，其他地区0到2℃。

　　明天下午到7日，全省西北风逐渐加大到5到6级，其中济源、三门峡、洛阳、平顶山、郑州、许昌六地市和南阳地区西北部阵风8到9级，局地10级左右；8日，全省西北风4到5级，其中济源、三门峡、洛阳、平顶山、郑州、许昌六地市和南阳地区西北部阵风7到8级。请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及有关部门按照职责做好防寒潮准备工作；

　　2.注意添衣保暖；

　　3.对热带作物、水产品采取一定的防护措施；

　　4.做好防风准备工作。

　　来看下洛阳双休日的天气情况。洛阳市气象台11月5日17时10分发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时内我市所辖各县区最低气温将下降8度或以上，7日早晨最低气温将降至2度左右，山区零下5度，6日下午到7日西北风6级左右，阵风8～10级。短期受强冷空气影响，我市将出现大风寒潮雨雪天气过程，预计：

　　6日(周六)，阴天转小雨，6日傍晚到夜里，西南部山区转雨夹雪或中雪，高海拔山区局地有大到暴雪，偏东风2级到3级转西北风6级左右，气温9℃到17℃；

　　7日(周日)，多云转晴天，西北风6级左右，阵风8级到10级，气温1℃到7℃。

　　(记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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