洛阳发布企业人工成本信息 采矿、金融、电力等行业收入高

5日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳市发布2020年度企业人工成本信息及劳动力市场工资报酬信息。

5日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳市发布2020年度企业人工成本信息及劳动力市场工资报酬信息。

本次信息发布是在对洛阳市2020年企业人工成本和企业在岗职工工资调查数据进行筛选、分类等基础上形成。有1006家企业参与调查，涵盖农林牧渔业、制造业、金融业等18个行业门类，企业总经理、机械工程技术人员、销售人员等400多个职业小类，参与调查人数达到13.5万人，较客观、全面地反映了洛阳市2020年企业人工成本及劳动力市场工资报酬整体情况。

本次发布的信息包括《分职业从业人员工资报酬信息》《分岗位从业人员工资报酬信息》《不同行业企业人工成本水平信息》三部分。调查的薪酬数据从大到小排序，可分成五档：高位数(90分位)、上四分位数(75分位)、中位数(50分位)、下四分位数(25分位)、低位数(10分位)。

怎么理解？以“电子工程技术人员”这个职业为例，假如全市有100个人参与调查，把他们的年薪从高到低排序，排在第10名的就是高位数(90分位)，即该位置年薪大于后面的90个人；第25名的是上四分位数(75分位)，即该位置年薪大于后面的75个人；依次类推，第50名的是中位数(50分位)，第75名的是下四分位数(25分位)，第10名的是低位数(10分位)。

《不同行业企业人工成本水平信息》显示，按高位数排序，18个行业中，收入排在前三名的分别是采矿业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，年收入分别为26.37万元、24.03万元、18.32万元。

为落实人社部《技能人才薪酬分配指引》和我省“人人持证技能河南”决策部署，引导企业建立以体现技能价值为导向的技能人才薪酬分配制度，提高技能人才经济待遇，本次信息发布还包含了5个职业技能等级岗位工资报酬信息。按高位数排序，高级技师岗、技师岗、高级技能岗、中级技能岗、初级技能岗的年收入分别是127585元、123679元、113665元、111016元、96219元。

洛阳市人力资源和社会保障局有关负责人介绍，企业人工成本信息及劳动力市场工资报酬信息统计，有助于规范和发展劳动力市场，为企业招聘、劳动者求职及开展工资集体协商确定工资水平等提供数据参考，促进企业收入分配更合理、更有序，引导人力资源合理、有序流动和社会稳定就业。