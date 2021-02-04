寻找故土思念的答案——“洛阳客家文化—天下客家 根在河洛”公开课来了

“我始终都不明白，为什么祖父对这片河洛大地念念不忘？”这是客家姑娘陈晓梦长久以来不明白的故土思念。11月6日晚8点，一场以“洛阳客家文化—天下客家 根在河洛”为主题的公开课将在“人民网+客户端”播出，让我们跟陈晓梦一起，寻根河洛，找寻思念的答案。

人民网郑州11月5日电“我始终都不明白，为什么祖父对这片河洛大地念念不忘？”这是客家姑娘陈晓梦长久以来不明白的故土思念。11月6日晚8点，一场以“洛阳客家文化—天下客家 根在河洛”为主题的公开课将在“人民网+客户端”播出，让我们跟陈晓梦一起，寻根河洛，找寻思念的答案。

“沿着黄河和洛河，在洛阳盆地依次散落着五座都城遗址，其中与客家人关系最密切的就是汉魏洛阳故城。它是西晋王朝的都城，也是客家人第一次大南迁离开的起点。”客家文化研究会专家安锋说。

陈晓梦不解：“洛阳花好，水好，东西也好吃，可以说是一个风水宝地，那先人们为什么要走呢？”

“‘国事多危厄，宗人苦播迁。’西晋末年，八王之乱，整个洛阳城一片瓦砾，使得洛阳人灾难深重。尤其是永嘉之难，林、黄、陈、郑、詹、丘、何、胡八大姓举族南迁，客出大谷，衣冠南渡，八姓入闽。”安锋向陈晓梦讲解客家人南迁的历史，“随后，唐朝安史之乱，安禄山把据点设在洛阳，洛阳又一次生灵涂炭，大批中原人南逃，唐朝从此不再太平，唐末黄巢起义，这前后百年间是客家人第二次大南迁。随后北宋‘靖康之难’，北宋灭亡再到南宋灭亡都出现了迁民，到明初洪洞大槐树移民，再到清朝下南洋，这是中国历史上五次大的南迁。”安锋讲解道，“每一次的南迁这背后一定是一个非常曲折，非常凄惨的故事。”

“永怀河洛间，煌煌祖宗业。”陆游的这句诗也是所有客家人对故乡的思念之情。陈晓梦似乎理解了一些祖父对故土的思念，但也生出了更多的疑问。

那之后客家人都去了哪儿？客家人离乡带走了什么？81个洛阳村的故事又是什么？客家人“河洛郎”的自称因何而来？汇票和家书的神奇组合代表着什么？客家人的流浪城堡是什么？灿若群星的那些英雄也是客家儿郎？......

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据悉，本次公开课由洛阳市委宣传部主办，“人民网+”客户端独家播出。(侯琳琳)