洛阳信用平台网站获“全国示范”

洛报融媒记者5日从洛阳市发改委获悉，近日，在2021年度全国信用信息共享平台、信用门户网站和全国中小企业融资综合信用服务平台建设现场总观摩会上，洛阳市信用信息共享平台和“信用洛阳”网站获得全国“示范平台网站”称号，也是河南省唯一入选地市。

洛报融媒记者5日从洛阳市发改委获悉，近日，在2021年度全国信用信息共享平台、信用门户网站和全国中小企业融资综合信用服务平台建设现场总观摩会上，洛阳市信用信息共享平台和“信用洛阳”网站获得全国“示范平台网站”称号，也是河南省唯一入选地市。

据悉，2017年以来，国家发改委连续5年举办全国信用信息共享平台、信用门户网站观摩会，通过集中观摩各地信用平台网站先进建设成果和创新经验做法，加强信用工作经验交流，提升平台网站建设及应用水平。此次观摩会，共有76个信用平台网站和51个“信易贷”平台参加全国预观摩，16个信用平台网站和12个“信易贷”平台入围总观摩。

近年，洛阳市把信用平台网站建设作为全市社会信用体系建设工作的基础工程，在确保信息安全的基础上，持续筑牢数据根基、拓展社会应用、服务重点民生、优化社会信用环境。目前，洛阳市信用信息共享平台设有目录管理、数据采集、联合奖惩及专项应用系统等10大项68小项功能模块，已归集各类公共信用信息3亿条、特定公共信用信息1.2亿条、“双公示”信息93.8万条，是全市公共信用信息归集、应用的一体化综合信用中心。

“信用洛阳”网站开设有一站式信用查询、信用动态、政策法规、专项治理、联合奖惩、信息公示、信用服务、“信易+”等栏目，其中，“信用查询”功能已接入“信用洛阳”微信公众号、App和“洛快办”App、“掌上洛阳”App，为公众提供多维、便捷的信用服务。（记者 李迎博 通讯员 吕瑞平）