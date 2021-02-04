专家学者周六聚首洛阳 碰撞文旅融合发展“金点子”

11月6日14时30分，“历史鸣响 未来朝向”——2021洛阳城市文旅发展论坛暨锦江酒店(中国区)云居品牌&卢舍小镇签约仪式(以下简称为“签约仪式”)将在洛阳广播电视台2号演播厅拉开帷幕。 11月6日14时30分，“历史鸣响 未来朝向”——2021洛阳城市文旅发展论坛暨锦江酒店(中国区)云居品牌&卢舍小镇签约仪式(以下简称为“签约仪式”)将在洛阳广播电视台2号演播厅拉开帷幕。 眼下，我市正朝建设国际文化旅游名城目标迈进，已吸引众多具有知名度、吸引力的文旅融合项目先后“落地”。为了不断推动文旅融合发展进入新境界，我市将通过此次活动，邀请诸多文旅行业专家及学者，详细解读我市关于文旅融合的相关政策，为我市文旅融合发展建言献策，助力洛阳文旅产业招商引资。 此外，在此次签约仪式上，卢舍小镇将与锦江酒店(中国区)云居品牌签约，合力打造“洛阳龙门石窟云居酒店”，这是云居品牌全国第18家高端文旅酒店，有望成为洛阳文化旅游产业“新地标”。 “洛阳龙门石窟云居酒店”效果图 资料图片 作为龙门石窟景区的重点配套项目，卢舍小镇厚植洛阳历史文化底蕴，集酒店住宿、温泉SPA、民俗餐饮、健康养生、书院文创、研学会议、休闲娱乐等功能于一体，经过多年沉淀，此次与锦江酒店(中国区)云居品牌“强强联手”，对我市文旅市场意义非凡。 “洛阳龙门石窟云居酒店将以‘自然生态+人文风情+文化胜地’为抓手，致力于提供创新产品及多元化服务。”锦江酒店(中国区)云居品牌CEO贺烜说，酒店将积极弘扬属地文化、展现人文价值，为消费者带来独具匠心的旅居体验，为古都洛阳再添具有高度文化价值的旅游名片。 本次活动由洛阳市文化广电和旅游局指导，锦江酒店(中国区)云居品牌、卢舍小镇主办，洛阳广电明珠产业发展有限公司、河南艾美渡酒店管理有限公司承办，洛阳广电文化旅游发展有限公司、洛阳网协办，将立足城市高度，促进洛阳文旅发展。(记者 谢钰旸)⑧