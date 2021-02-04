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一次性奖励5万元！洛阳新增7家市级技术转移示范机构
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 16:39

　　5日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，第五批洛阳市技术转移示范机构名单日前公布，我市7家单位入围。

　　此次入围的7家单位分别为：洛阳高新技术创业服务中心有限公司、洛阳华码信息科技有限公司、洛阳市规划建筑设计研究院有限公司、洛阳昌鋆科技服务有限公司、中国空空导弹研究院、洛阳安怀达智能科技有限公司、中铁建电气化局集团第一工程有限公司。

　　技术转移是企业实现技术创新、增强核心竞争力的关键环节，是创新成果转化为生产力的重要途径。近年，我市在技术转移示范机构建设、规范和加强技术市场建设、推动技术合同登记等方面取得明显成效。2020年，全市技术合同成交1059项，技术合同成交额达53.8亿元，首次突破50亿元，同比增长11.62%。

　　根据相关政策，对新认定的市级示范机构，我市将一次性给予5万元奖励，对促成高校、科研院所、企业等单位的技术成果和专利技术在洛转移转化的技术转移示范机构，还将按照实际技术交易额的一定比例给予奖励。同时，我市对业绩突出的示范机构择优推荐申报省级技术转移示范机构。(记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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