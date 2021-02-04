紧急通知！全市寄宿制学校全封闭管理 学生6日7日不离校

洛报融媒记者5日下午从洛阳市教育局获悉，洛阳下发《关于全市中小学校严格做好封闭式管理的紧急通知》，通知明确，全市寄宿制学校实行全封闭式管理，这个双休日(11月6日、7日)学生不离校；非寄宿制学校实行半封闭式管理。

洛报融媒记者5日下午从洛阳市教育局获悉，洛阳下发《关于全市中小学校严格做好封闭式管理的紧急通知》，通知明确，全市寄宿制学校实行全封闭式管理，这个双休日(11月6日、7日)学生不离校；非寄宿制学校实行半封闭式管理。 洛报融媒记者5日下午从洛阳市教育局获悉，洛阳下发《关于全市中小学校严格做好封闭式管理的紧急通知》，通知明确，全市寄宿制学校实行全封闭式管理，这个双休日(11月6日、7日)学生不离校；非寄宿制学校实行半封闭式管理。 洛阳市教育局有关负责人介绍，为进一步强化学校新冠肺炎疫情防控管理工作，保证广大师生员工的生命安全与身体健康，严防疫情输入校园，我市下发了上述紧急通知，通知要求： 寄宿制学校 实行全封闭式管理。这个双休日(11月6日、7日)全市寄宿制学校要实行全封闭式管理，取消本周周末假期，非特殊原因不允许学生离校或家长到校探望。寄宿制学校所有住校教职员工非特殊原因不得离校，非住校教职员工上下班途中要做好个人防护，按规定佩戴好口罩，保持学校家里“两点一线”。 非寄宿制学校 实行半封闭式管理。这个双休日(11月6日、7日)全市非寄宿制学校要实行半封闭式管理，要求所有师生员工回家途中做好个人防护，全程佩戴好口罩，尽量不乘坐公共交通工具，保持学校家里“两点一线”，充分发挥“小手拉大手”辐射作用，学生与家长共同自觉遵守相关规定，不串门、不聚会、不聚餐，减少外出，做好健康监测，养成良好生活习惯，构建全民防疫坚实屏障。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 陈钢）