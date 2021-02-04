洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

西工区光明社区旧貌换新颜 文明创建再发力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 14:29

　　“今天学的这首曲子有难度，不过有难度才有提高嘛！”5日上午9点，一堂别开生面的葫芦丝课在洛阳市西工区光明社区新时代文明实践中心举行，作为资深的葫芦丝爱好者，64岁的辖区居民柴建英一边看琴谱，一边挑着眉眼吹了起来。

　　悠扬的葫芦丝歌声穿过墙壁，飘进了隔壁社区党委书记王智刚的办公室。“光明社区依托新时代文明实践中心开展有戏曲、合唱、舞蹈、葫芦丝等课程，在家门口为居民送上了‘文化大餐’。”王智刚介绍，光明社区由31个大院组成，房屋建筑老旧，原本并没有可供居民们开展艺术实践课的场地，从前在社区里随处可见老人们三五成群坐在路边晒太阳、打麻将，而现在，那样的场景已基本不复存在，除活动中心升级外，整个社区经过老旧小区改造也实现了旧貌换新颜。

　　社区老人们现在的文化生活如何？新建的二层小楼、超500平方米的活动场所、丰富多样的课程设置……在光明社区新时代文明实践中心任意推开一扇活动室的房门，在歌声、掌声等的节奏中，大家的笑脸就是最好的回答。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    洛宁：盘活乡村生态资...
    洛龙区建成5G智慧环保...
    波斯菊竞相绽放 扮靓老...
    精彩热帖

    几分秋色 几份采撷

    又是一年秋意晚

    秋叶书香

    额尔古纳湿地
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605