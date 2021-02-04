西工区光明社区旧貌换新颜 文明创建再发力

“今天学的这首曲子有难度，不过有难度才有提高嘛！”5日上午9点，一堂别开生面的葫芦丝课在洛阳市西工区光明社区新时代文明实践中心举行，作为资深的葫芦丝爱好者，64岁的辖区居民柴建英一边看琴谱，一边挑着眉眼吹了起来。

“今天学的这首曲子有难度，不过有难度才有提高嘛！”5日上午9点，一堂别开生面的葫芦丝课在洛阳市西工区光明社区新时代文明实践中心举行，作为资深的葫芦丝爱好者，64岁的辖区居民柴建英一边看琴谱，一边挑着眉眼吹了起来。

悠扬的葫芦丝歌声穿过墙壁，飘进了隔壁社区党委书记王智刚的办公室。“光明社区依托新时代文明实践中心开展有戏曲、合唱、舞蹈、葫芦丝等课程，在家门口为居民送上了‘文化大餐’。”王智刚介绍，光明社区由31个大院组成，房屋建筑老旧，原本并没有可供居民们开展艺术实践课的场地，从前在社区里随处可见老人们三五成群坐在路边晒太阳、打麻将，而现在，那样的场景已基本不复存在，除活动中心升级外，整个社区经过老旧小区改造也实现了旧貌换新颜。

社区老人们现在的文化生活如何？新建的二层小楼、超500平方米的活动场所、丰富多样的课程设置……在光明社区新时代文明实践中心任意推开一扇活动室的房门，在歌声、掌声等的节奏中，大家的笑脸就是最好的回答。