洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳广泛开展职业技能竞赛 获奖选手将被命名为“洛阳市优秀技术能手”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 14:29
评委投票

　　“通过参加技能竞赛，我对工匠精神有了更深刻的领悟，那就是：把工作当成事业干，把日常工作做到极致、干到最好！”11月5日，30多岁的中石化洛阳工程有限公司配管室高级工程师王久昌，谈及参赛经历激动不已。

实际操作

　　王久昌所说的“技能竞赛”，是前不久举行的2021年洛阳市石油化工PDMS三维管道设计技能竞赛。PDMS是一个三维多专业协同设计的数据库平台，石油化工管道设计领域多使用该软件。王久昌凭借扎实的理论功底、娴熟的操作能力，在此次大赛上脱颖而出、一举夺魁。

理论答题

　　今年下半年以来，洛阳市总工会、洛阳市人力资源和社会保障局采取区域赛、系统赛和行业赛的模式，在全市持续开展职工职业技能竞赛，涉及78个工种(项目)。其中，电焊工、叉车工、高中语文、急救(医生)、消防救援为通赛工种，包括上述石油化工PDMS三维管道设计在内的其他73个工种均为二类工种。

　　根据相关表彰奖励规定，获得通赛工种个人前三名、二类竞赛工种第一名的选手，将被命名为“洛阳市优秀技术能手”，并按程序申报洛阳市五一劳动奖章。(洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 邱玉琳 朱玥 文/图)(图片由邱玉琳拍摄)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    洛宁：盘活乡村生态资...
    洛龙区建成5G智慧环保...
    波斯菊竞相绽放 扮靓老...
    精彩热帖

    几分秋色 几份采撷

    又是一年秋意晚

    秋叶书香

    额尔古纳湿地
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605