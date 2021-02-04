洛阳广泛开展职业技能竞赛 获奖选手将被命名为“洛阳市优秀技术能手”

“通过参加技能竞赛，我对工匠精神有了更深刻的领悟，那就是：把工作当成事业干，把日常工作做到极致、干到最好！”11月5日，30多岁的中石化洛阳工程有限公司配管室高级工程师王久昌，谈及参赛经历激动不已。

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“通过参加技能竞赛，我对工匠精神有了更深刻的领悟，那就是：把工作当成事业干，把日常工作做到极致、干到最好！”11月5日，30多岁的中石化洛阳工程有限公司配管室高级工程师王久昌，谈及参赛经历激动不已。

实际操作

王久昌所说的“技能竞赛”，是前不久举行的2021年洛阳市石油化工PDMS三维管道设计技能竞赛。PDMS是一个三维多专业协同设计的数据库平台，石油化工管道设计领域多使用该软件。王久昌凭借扎实的理论功底、娴熟的操作能力，在此次大赛上脱颖而出、一举夺魁。

理论答题

今年下半年以来，洛阳市总工会、洛阳市人力资源和社会保障局采取区域赛、系统赛和行业赛的模式，在全市持续开展职工职业技能竞赛，涉及78个工种(项目)。其中，电焊工、叉车工、高中语文、急救(医生)、消防救援为通赛工种，包括上述石油化工PDMS三维管道设计在内的其他73个工种均为二类工种。

根据相关表彰奖励规定，获得通赛工种个人前三名、二类竞赛工种第一名的选手，将被命名为“洛阳市优秀技术能手”，并按程序申报洛阳市五一劳动奖章。(洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 邱玉琳 朱玥 文/图)(图片由邱玉琳拍摄)