洛阳将开展以“思想解放、观念变革、创新引领、加快发展”为主题的大讨论活动

5日，洛报融媒记者从洛阳市委直属机关工委获悉，洛阳将在市直机关开展以“思想解放、观念变革、创新引领、加快发展”为主题的大讨论活动。

5日，洛报融媒记者从洛阳市委直属机关工委获悉，洛阳将在市直机关开展以“思想解放、观念变革、创新引领、加快发展”为主题的大讨论活动。

这次大讨论活动面向洛阳市直各级党政机关、事业单位、基层组织，从2021年11月开始到2021年12月底结束，旨在围绕洛阳市党代会精神，以更大力度推进思想解放、观念变革，着力破除市直党政机关、事业单位、基层组织中存在的思维定势、路径依赖，效率不高、服务不优，信心不足、能力不够等突出问题，以更高标准、更大追求、更高效率，切实找到差距，培养有担当能力、敬业精神、政治素养的高素质机关党员干部队伍，推动改革再深入、开放再扩大、实践再创新、工作再抓实。

此次活动分四个阶段进行。宣传动员阶段，将通过主要媒体平台集中宣传报道大讨论活动的重要意义、讨论主题、目标任务、方法步骤、基本要求等，在全社会营造浓厚宣传氛围；学习讨论阶段，重点学习市党代会报告、全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神等，有针对性地开展讨论，在“三会一课”、主题党日、党组(党委)理论中心组学习中把大讨论活动作为专题抓深抓实；专题活动阶段，主要抓好“开设一个专栏”“做好一档节目”“抓好一个献策活动”“开好一个座谈会”“组织一次专题讲座”“组织一次取经学习”的“六个一活动”；实践转化阶段，各单位梳理有价值的意见建议，把大讨论活动形成的共识性成果转化为创新引领发展、全面深化改革的办法、措施、政策、制度，努力形成一批实践和制度成果。

市委直属机关工委相关负责人表示，市直机关各级党组织、全体党员干部务必以极大的政治热情、高度的思想觉悟，坚决落实市委工作部署，全身心投入到大讨论活动中来，进一步活跃思维、调优状态，把思想精力集中到想干事、敢干事、会干事、干成事上来，真正达到“思想解放、观念变革”的目的。同时，要根据不同单位、不同行业、不同人群实际，采取具有针对性的方式方法，有的放矢组织开展大讨论活动。市委直属机关工委将组织6个调研组，对各单位开展情况进行调研指导。开展大讨论活动情况将作为各单位党建考核、文明单位创建的一项重要评价指标。(洛报融媒记者 孙自豪 见习记者 谢娜娜)