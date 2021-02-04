10月16日后到过涉疫地区的来（返）洛人员，请立即报备！

洛报融媒记者从市疾控中心获悉，近期国内多地疫情蔓延，11月2日以来，省内郑州及周口等地已陆续报告新冠肺炎确诊病例，我市疫情输入风险极高。

洛报融媒记者从市疾控中心获悉，近期国内多地疫情蔓延，11月2日以来，省内郑州及周口等地已陆续报告新冠肺炎确诊病例，我市疫情输入风险极高。对此，市疾控中心发布重要提醒：

一、风险人员须主动报备，目前涉疫地区主要包括10月16日以来省外中高风险地区及所在城市，10月19日以来郑州市新密市(银基冰雪世界、银基冰雪酒店)、荥阳市，周口市扶沟县，以及其他省内中高风险地区及所在城市。有上述涉疫地区旅居史的人员要立即向居住地社区(村)报备，纳入社区健康管理，目前在涉疫地区的洛阳人主动做好健康监测，来(返)洛须提供48小时内核酸检测阴性证明。

二、市民非必要不出市、不跨县区。

三、各商超、酒店、医院、展馆、影剧院、景区景点等人员密集、空间密闭的场所要做好通风、消毒、测温、扫码、戴口罩等防控措施。

四、市民外出时应科学佩戴口罩，积极做好手卫生，不扎堆、不聚集。出现不明原因发热、咳嗽等症状时，要及时就近到发热门诊就医，不擅自服用退烧药物。就医途中避免乘坐公共交通工具。

五、各院校、中小学、托幼机构必须落实疫情防控主体责任，落实各项疫情防控措施。

六、我市已经全面开展3-11岁人群新冠疫苗接种和18岁以上人群加强剂次疫苗接种工作，请符合条件的人群及时接种新冠病毒疫苗。尚未接种第一剂和未完成全程免疫程序的人群请尽快接种。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅)