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洛阳人有这些网购经历的，请立即报备！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 12:09

　　5日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，近期河北、内蒙古等地有涉疫地区发布疫情通告提示，网购、境外邮购也存在疫情传播风险，如收到涉疫地区发来的快递包裹，须对包裹全面消毒消杀，并立即向当地疾控部门或疫情防控指挥部报告。

　　3日，河北省泊头市发布紧急通告，近日，晋州市小樵镇浩汇商贸有限公司出现聚集性疫情，请10月18日以来曾在晋州市浩汇商贸有限公司网购相关产品的广大居民，对收到的包裹进行全面消毒消杀，并将包裹物品封存不动，接触包裹人员要向所属乡镇(街道、开发区)、工作单位主动报告，并配合做好筛查、检测、管控等工作。

　　洛报融媒记者注意到，晋州市浩汇商贸有限公司的经营范围主要包括日用百货、服装服饰、手套、帽子、床上用品、针纺织品销售。

　　关于网购，11月4日，内蒙古二连浩特市疾病预防控制中心通告，二连浩特市疫情防控指挥部第76号公告发布以来，5位市民先后向指挥部流调溯源组报告本人收到蒙古国代购商品，经市疾控中心核酸检测，部分商品检测结果呈阳性。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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