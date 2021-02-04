每月装订一份《洛阳晚报》集锦 这位老人坚持了14年

4日下午，家住洛龙区世府名邸的周海章，在向记者讲述他和晚报的故事时，搬出了自己压箱底的“宝贝”——收集14年的“晚报集锦”，每月一本，足足攒了几大纸箱。

4日下午，家住洛龙区世府名邸的周海章，在向记者讲述他和晚报的故事时，搬出了自己压箱底的“宝贝”——收集14年的“晚报集锦”，每月一本，足足攒了几大纸箱。“这都是我的‘百宝箱’，我获得今年晚报‘十佳读者’，就靠它们哩！”他笑着说。

边看晚报边批注，每天都收集有用信息

74岁的周海章是宜阳人，退休前是一名中学政治老师，每天通过报纸了解时政新闻成了他的习惯。2007年退休后，他和老伴儿一起搬来洛阳生活。“在洛阳安顿下来后，我赶紧订了一份《洛阳晚报》。”

周海章说，退休前看报总是囫囵吞枣，现在有了大把时间，可以细细品读。于是，他把读报当成一件重要的事情来做，每天都要花费一两个小时读报。

周海章读报的方式很特别。先将自己认为有用或重要的内容用笔打个对勾，然后分门别类地存放起来。对于没画对勾的报纸，在月末整理时，他会再浏览一遍进行筛选，确保不遗漏有用的信息。

在周海章收集的内容中，有一个“必留项”，就是《洛阳晚报》头版。“头版上是国内包括洛阳最重要的新闻，随时翻阅都能直观了解重要信息，所以每一个头版我都不会错过。”