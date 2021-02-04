洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

每月装订一份《洛阳晚报》集锦 这位老人坚持了14年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 10:57

　　4日下午，家住洛龙区世府名邸的周海章，在向记者讲述他和晚报的故事时，搬出了自己压箱底的“宝贝”——收集14年的“晚报集锦”，每月一本，足足攒了几大纸箱。“这都是我的‘百宝箱’，我获得今年晚报‘十佳读者’，就靠它们哩！”他笑着说。

　　边看晚报边批注，每天都收集有用信息

　　74岁的周海章是宜阳人，退休前是一名中学政治老师，每天通过报纸了解时政新闻成了他的习惯。2007年退休后，他和老伴儿一起搬来洛阳生活。“在洛阳安顿下来后，我赶紧订了一份《洛阳晚报》。”

　　周海章说，退休前看报总是囫囵吞枣，现在有了大把时间，可以细细品读。于是，他把读报当成一件重要的事情来做，每天都要花费一两个小时读报。

　　周海章读报的方式很特别。先将自己认为有用或重要的内容用笔打个对勾，然后分门别类地存放起来。对于没画对勾的报纸，在月末整理时，他会再浏览一遍进行筛选，确保不遗漏有用的信息。

　　在周海章收集的内容中，有一个“必留项”，就是《洛阳晚报》头版。“头版上是国内包括洛阳最重要的新闻，随时翻阅都能直观了解重要信息，所以每一个头版我都不会错过。”

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    洛宁：盘活乡村生态资...
    洛龙区建成5G智慧环保...
    波斯菊竞相绽放 扮靓老...
    精彩热帖

    几分秋色 几份采撷

    又是一年秋意晚

    秋叶书香

    额尔古纳湿地
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605