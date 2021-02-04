洛阳师院应急献血实行网上预约制

受疫情防控及降温等影响，我市临床血液供应出现紧平衡状态。

受疫情防控及降温等影响，我市临床血液供应出现紧平衡状态。昨日，洛阳师院组织应急献血活动，相比以往排队献血，当天献血现场虽颇为“冷清”，但一天献血总量比平时还多，这是咋回事？

学生扫码通过小程序预约献血

昨日下午，记者在洛阳师院的桃园、桂园生活广场看到，献血车旁不见排队献血场景，每隔几分钟就有学生来登记信息、抽血化验、登车无偿献血。

“学生得知应急献血活动，一次报名献血的就有1500多人，这样就要排长队。可当前疫情防控形势严峻，献血的同时也必须保持安全距离，于是我们借助小程序进行线上预约，这样一来扎堆献血的情况没了，取而代之的是更安全、高效的献血方式。”该校团委创新实践部副部长乔亮亮说。

“之前排队太久，献血要花很长时间，这次线上预约献血，既能提前知道献血时间，又能保持安全距离，真是好办法。”一名学生说。

记者现场扫码体验看到，这是借助微信“群报数”小程序进行线上预约报名，从上午9点至晚上7点，以小时为节点分出9个时段。有无偿献血意愿的学生，只需在小程序中登记个人信息，而后选择时间段即可生成预约码，在所选时间前往即可顺利完成献血。

市中心血站相关负责人说，洛阳师院的献血活动将从4日持续至7日，仅4日一天，该校608名学生共献血24.3万毫升，单日献血量超过往年两日的献血量。（记者 王博东 见习记者 李雅君 通讯员 李冬 刘亚敏 文/图）