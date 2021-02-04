洛阳各供热企业提前采取多种措施，保障群众用热报修渠道通畅

即将进入今冬采暖期，供热企业的热线又要忙起来了。

即将进入今冬采暖期，供热企业的热线又要忙起来了。今年还会出现热线难打通的情况吗？遇到用热问题后，通过哪些渠道可以提高报修效率？各供热企业为保障群众报修渠道通畅，采取了哪些举措？记者分兵多路采访。

洛阳热力有限公司(简称市热力公司)

记者从市热力公司了解到，今年该公司新增了11部24小时热线电话，电话总数达到36部。

“通常在采暖期初期，每天有数千个电话同时打进来，建议大家尽量避开每天9时至11时、14时至17时这两个高峰时段。”市热力公司工作人员说，除了拨打热线，用户还可以通过以下方式咨询、报修。

向小区供热管家报修。市热力公司在每个直供小区都公布有供热管家的联系电话，用户可直接联系本小区的供热管家。

通过微信群报修。市热力公司的直供小区都建有用户微信群，用户在群里发布诉求，留下房号，供热管家看到后会及时处理。

通过微信公众号报修。用户可以通过“洛阳热力有限公司”微信公众号报修，供热管家在接到后台发送的报修指令后，会及时联系用户处理。该微信公众号还具有户号查询、费用查询、开电子发票等功能。

洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力公司)

“按往年经验，采暖期第一周的热线比较忙，多集中在每天9时至10时30分、14时30分至16时。”新区热力公司相关负责人介绍，今年，该公司热线电话从10部增至12部，同时增加了客服人员24小时值班。

该负责人表示，用户如果有关于收费方式、欠费查询、办理过户等方面的问题，可关注“洛阳新区热力分公司”微信公众号查询。此外，为提高服务质量，新区热力公司在直供小区推行“供暖小管家”服务模式，由“供暖小管家”全面负责小区供热运行、维修服务和诉求处理。

该负责人建议，在供热开始后，直供小区用户可先检查自家采暖设施阀门是否开启；室内循环升温需要一定的时间，如遇到供热问题，可通过小区供热微信群联系“供暖小管家”，也可通过“洛阳新区热力分公司”微信公众号反映。