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第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛落幕 河科大夺得多个奖项
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 08:55

　　记者从河南科技大学获悉，在日前结束的第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛上，该校喜获9项大奖。

　　据介绍，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛近日在南昌大学举行，经过激烈角逐，河南科技大学的参赛项目从全球121个国家和地区4347所院校的项目中脱颖而出，共获得3项银奖、6项铜奖，单届赛事获奖总数创历史新高。其中，机电工程学院的《国承科技——挺起机床主轴轴承的中国脊梁》、管理学院的《亚辉科技——中国外骨骼机器人开拓者》荣获高教主赛道银奖，农学院的《小康薯光——让小红薯成为农民致富的金疙瘩》荣获“青年红色筑梦之旅”赛道银奖。

　　中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛是范围最广、规格最高、含金量最高、影响力最大的“中国大学生创新人才培养第一赛”。本届大赛以“我敢闯、我会创”为主题，围绕“更国际、更教育、更全面、更创新、更中国”的目标，设立高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、萌芽赛道和产业命题赛道，参赛项目涵盖移动互联网、现代农业、制造业、信息技术服务、文化创意服务、社会服务等领域。牛津、剑桥、哈佛、耶鲁等全球名校均派出高水平队伍参赛。(记者 孟山 通讯员 丁雯雯)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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