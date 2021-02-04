洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

创新引领发展 改革激发活力——访市国资委党委书记、主任常涌涛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 08:55

　　“市国资系统将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，以实施国企改革三年行动为统领，全面深化国资国企改革，以创新引领企业发展，以改革激发企业活力，为建强副中心、形成增长极提供有力支撑。”市国资委党委书记、主任常涌涛日前在接受记者采访时说。

　　常涌涛表示，下一步，我市将进一步做强做优做大国有资本和国有企业。到2025年，市属国有企业资产规模4000亿元以上、营业收入1000亿元以上，打造1个AAA、3个以上AA+信用评级企业，让国资国企真正成为重振洛阳辉煌的中坚力量。

　　以战略性整合重组优化国有资本布局。结合现有市属企业功能定位，积极融入制造业高质量发展、平台城市建设等重大战略，推动市属企业战略性重组专业化整合，努力实现我市国有经济实力跃上新台阶、产业转型实现新突破、体制机制焕发新活力。

　　以市场化改革激发发展活力。支持市属企业及其子公司通过合资新设、并购重组等方式实施混合所有制改革，与民营企业及其他各类所有制企业取长补短、相互促进、共同发展。支持混合所有制企业深化劳动、人事、分配三项制度改革，全面建立灵活高效的市场化经营机制。

　　以管资本为主完善国资监管体制。深化国有资本投资运营公司改革试点，实现国有资本所有权和经营权分离，促进国有资本合理流动。加强企业内部监督、出资人监督与纪检监察、审计监督等统筹衔接，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。

　　以“万人助万企”推动与驻洛央企省企共赢发展。扎实开展“万人助万企”活动，落实好驻洛央(省)企首席服务员制度，完善专班联络、日常服务、重大事项会商机制，千方百计解决企业改革发展中的难题。完善与驻洛央企省企在产业发展、产销合作、协同创新等方面的沟通机制，争取央企省企总部扩大在洛产业布局。

　　以抓好风险防控保障国有经济行稳致远。加强融资和负债的规划与统筹，保障企业资金的流动性，做好风险评估、风控方案制定、风险监控及预警处置。指导企业建立风险防控长效机制，进一步做实资产、优化债务结构、增加经营性收益，牢牢守住不发生重大风险的底线。（记者 李迎博 通讯员 路强）
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    洛宁：盘活乡村生态资...
    洛龙区建成5G智慧环保...
    波斯菊竞相绽放 扮靓老...
    精彩热帖

    勇成摄影 街拍老城

    又是一年秋意晚

    隋唐园赏秋

    火烈鸟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605