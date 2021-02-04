创新引领发展 改革激发活力——访市国资委党委书记、主任常涌涛

“市国资系统将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，以实施国企改革三年行动为统领，全面深化国资国企改革，以创新引领企业发展，以改革激发企业活力，为建强副中心、形成增长极提供有力支撑。”市国资委党委书记、主任常涌涛日前在接受记者采访时说。

“市国资系统将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，以实施国企改革三年行动为统领，全面深化国资国企改革，以创新引领企业发展，以改革激发企业活力，为建强副中心、形成增长极提供有力支撑。”市国资委党委书记、主任常涌涛日前在接受记者采访时说。

常涌涛表示，下一步，我市将进一步做强做优做大国有资本和国有企业。到2025年，市属国有企业资产规模4000亿元以上、营业收入1000亿元以上，打造1个AAA、3个以上AA+信用评级企业，让国资国企真正成为重振洛阳辉煌的中坚力量。

以战略性整合重组优化国有资本布局。结合现有市属企业功能定位，积极融入制造业高质量发展、平台城市建设等重大战略，推动市属企业战略性重组专业化整合，努力实现我市国有经济实力跃上新台阶、产业转型实现新突破、体制机制焕发新活力。

以市场化改革激发发展活力。支持市属企业及其子公司通过合资新设、并购重组等方式实施混合所有制改革，与民营企业及其他各类所有制企业取长补短、相互促进、共同发展。支持混合所有制企业深化劳动、人事、分配三项制度改革，全面建立灵活高效的市场化经营机制。

以管资本为主完善国资监管体制。深化国有资本投资运营公司改革试点，实现国有资本所有权和经营权分离，促进国有资本合理流动。加强企业内部监督、出资人监督与纪检监察、审计监督等统筹衔接，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。

以“万人助万企”推动与驻洛央企省企共赢发展。扎实开展“万人助万企”活动，落实好驻洛央(省)企首席服务员制度，完善专班联络、日常服务、重大事项会商机制，千方百计解决企业改革发展中的难题。完善与驻洛央企省企在产业发展、产销合作、协同创新等方面的沟通机制，争取央企省企总部扩大在洛产业布局。

以抓好风险防控保障国有经济行稳致远。加强融资和负债的规划与统筹，保障企业资金的流动性，做好风险评估、风控方案制定、风险监控及预警处置。指导企业建立风险防控长效机制，进一步做实资产、优化债务结构、增加经营性收益，牢牢守住不发生重大风险的底线。（记者 李迎博 通讯员 路强）