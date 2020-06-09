洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

扛稳扛牢粮食安全重任 加快推进农田水利建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 08:46

　　昨日，在收听收看全国、全省冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议后，我市召开相关会议，认真贯彻落实国家和省部署要求，安排推动我市具体工作。

　　市委常委、秘书长王军在洛阳分会场参加会议。我市会议指出，农田水利和高标准农田建设事关粮食安全和农业农村现代化大局。要扛稳扛牢粮食安全重任，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，抓住冬春有利时机，持续推进农田水利和高标准农田建设，加快补齐农业基础设施短板。要重点抓好农田水利建设，全力推进水毁水利工程修复，科学谋划防灾减灾重大水利工程，统筹实施灌区续建配套工程，巩固提升农村供水保障水平，切实提高水安全有效保障和水资源优化配置能力。要按照集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的要求，加快推进高标准农田建设，加大资金投入，严格质量标准，确保今年25万亩建设任务保质保量完成，不断提高重要农产品有效供给能力。各地各相关单位要强化责任落实，不等不靠、主动担当、加快推进，切实把水利工程建设好，把任务进度赶上来，为全面实施乡村振兴战略提供有力支撑。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    洛宁：盘活乡村生态资...
    洛龙区建成5G智慧环保...
    波斯菊竞相绽放 扮靓老...
    精彩热帖

    勇成摄影 街拍老城

    又是一年秋意晚

    隋唐园赏秋

    火烈鸟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605