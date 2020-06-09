扛稳扛牢粮食安全重任 加快推进农田水利建设

昨日，在收听收看全国、全省冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议后，我市召开相关会议，认真贯彻落实国家和省部署要求，安排推动我市具体工作。

昨日，在收听收看全国、全省冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议后，我市召开相关会议，认真贯彻落实国家和省部署要求，安排推动我市具体工作。

市委常委、秘书长王军在洛阳分会场参加会议。我市会议指出，农田水利和高标准农田建设事关粮食安全和农业农村现代化大局。要扛稳扛牢粮食安全重任，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，抓住冬春有利时机，持续推进农田水利和高标准农田建设，加快补齐农业基础设施短板。要重点抓好农田水利建设，全力推进水毁水利工程修复，科学谋划防灾减灾重大水利工程，统筹实施灌区续建配套工程，巩固提升农村供水保障水平，切实提高水安全有效保障和水资源优化配置能力。要按照集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的要求，加快推进高标准农田建设，加大资金投入，严格质量标准，确保今年25万亩建设任务保质保量完成，不断提高重要农产品有效供给能力。各地各相关单位要强化责任落实，不等不靠、主动担当、加快推进，切实把水利工程建设好，把任务进度赶上来，为全面实施乡村振兴战略提供有力支撑。(记者 白云飞)