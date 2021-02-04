在做强自身中更好服务大局 ——一论推动省第十一次党代会精神在洛阳落地见效

一个城市的格局，总是在服务大局中彰显。就在中原大地掀起学习贯彻省第十一次党代会精神热潮之际，我市迅速召开全市领导干部会议，安排部署贯彻落实工作，推动省党代会部署要求在洛阳落地见效。市委书记江凌指出，省委对洛阳副中心城市建设寄予厚望，我们必须坚定扛起重大责任，在全省大局中发挥更大作用。

一个城市的格局，总是在服务大局中彰显。

就在中原大地掀起学习贯彻省第十一次党代会精神热潮之际，我市迅速召开全市领导干部会议，安排部署贯彻落实工作，推动省党代会部署要求在洛阳落地见效。市委书记江凌指出，省委对洛阳副中心城市建设寄予厚望，我们必须坚定扛起重大责任，在全省大局中发挥更大作用。

站在两个百年交汇的历史节点，省第十一次党代会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要指示，坚持前瞻30年看问题，确立了确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南的奋斗目标，并以“六大原则”“十大目标”“十大战略”构筑了实现“两个确保”的战略体系，回答了事关河南现代化建设的一系列根本问题，必将对全省现代化建设产生深远影响。

翻开这次省党代会报告，从“锚定万亿级经济总量目标”，到“尽快形成全省高质量发展新的增长极”，从“洛阳副中心作用更加彰显”，到“主副引领、区域协同、多点支撑”，一句句振奋人心的话语，为洛阳勾勒出未来发展的着力点、出彩点。会议期间，省长王凯参加洛阳市代表团审议时特别指出，洛阳在全省地位非常重要，实现“两个确保”，洛阳一定要成为重要增长极，更是鲜明传递出省委对洛阳的厚望。

感到振奋更要保持清醒，看到机遇更要看到挑战。

置身今日河南，各地竞相发展的态势更加强劲，千帆竞发、百舸争流，不进则退、慢进亦退。然而审视自身，我们仍面临着一长串“问题清单”，从发展能级总体偏低、产业发展总体不足、市场活力总体欠缺、农村发展总体滞后到城市平台功能总体薄弱，洛阳对全省发展支撑作用不强，距离自身发展定位还有差距，这些问题亟待加以解决。

实现“两个确保”，洛阳必须“强起来”！

就在前不久，市第十二次党代会把坚持创新引领发展作为主战略，致力建强副中心、形成增长极，并以“十个新”给出路线图、任务书，吹响了在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的号角。从在经济总量、对周边地区的辐射带动能力上等方面“强”起来，到在经济增长、科技创新、改革开放、城市功能、文旅融合上成为一“极”，可以说，市党代会做出的一系列部署，就是要破解制约洛阳发展的深层次问题，就是要努力在区域竞争中掌握主动权，就是要在做强自身中更好服务全省全国发展大局，完全契合这次省党代会的精神。

没有等出来的精彩，只有干出来的辉煌。

在做强自身中更好服务大局，我们就要深刻领会省党代会主要精神，特别是“两个确保”的战略体系、坚持创新驱动发展的战略部署、区域协同发展的战略布局、市场化改革的战略举措、激励担当作为的鲜明导向，从中找机遇、找定位、找方向；就要把贯彻省、市党代会精神结合起来，坚定不移走以创新引领发展的路子，围绕加快建强副中心，聚焦做强枢纽功能、产业支撑、城市功能精准发力，统筹推进市场化改革、乡村振兴、加强和创新社会治理等重点工作，切实把中央、省委和市委部署要求转化成推动发展的具体举措，以实实在在成效既为一域争光、又为全局添彩。

洛阳强起来，中原更出彩！

锚定目标不放松、撸起袖子加油干，让省党代会精神在河洛大地落地生根，我们一定能在实现“两个确保”的时代交响中奏出“洛阳强音”！(洛平)